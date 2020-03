Tulika takso nõudlus on vähenenud 85 protsenti

Kuna inimesed püsivad koroonaviiruse tõttu rohkem kodus, on Tulika taksos nõudlus taksoteenuste järele järsult vähenenud. Seevastu kulleritel on tööd palju. Näiteks Bolt on pakkunud oma autojuhtidele võimalust hakata inimeste asemel kaupu vedama.

Sõitjate vedu on vähenenud nii taksoteenust pakkuva Tulika Takso kui ka sõidujagamisplatvormi Bolt näitel. Tulika Takso juhatuse liige Anne Rebane nentis, et ära on kukkunud lausa rohkem kui 80 protsenti klientidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Klientide hulk on vähenenud 85 protsenti, järgi on 15 protsenti. Mida me tellimuste baasilt näeme. Võib-olla on juhtidel oma kliente, keda nad teenindavad, kes meile välja ei paista, aga väga-väga palju on vähenenud," ütles Rebane.

Siiski on tema kinnitusel olnud märke sellest, et mõned ettevõtted soodustavad oma töötajate seas taksoteenuse kasutamist ning ühistranspordi vältimist. Taksojuhtide ning sõitjate kaitseks on Tulika alustanud taksodesse vaheseinte paigaldamist.

"Õige pea on kõigis autodes paigaldatud kaitseekraanid. Juht pärast igat klienti puhastab käepidemed autos ja need kohad, mida klient puudutab. Samamoodi pangaterminali, sellepärast et paljud ikkagi panevad pin-koodi sinna, see on üks mustemaid asju, nagu me teada oleme saanud. Ja ka vahesein kuulub desinfitseerimisvahendiga ületõmbamisele," selgitas Rebane.

Bolt toob terviseohutuse tagamiseks tellitud kauba kohale ilma igasuguse inimkontaktita. Selleks saab tellija Boldi rakenduses ise määrata, kuhu ta soovib, et pakk jäetaks.

"Kindlasti on sõitjate vedu vähenenud ja nii see peabki olema. Inimesed loodetavasti püsivad kodus, püsivad karantiinis, ei liigu kuhugi, kuhu neil just esmatarviliselt vaja minna ei ole. Ja õnneks on seetõttu just kullerite kojutoomiste osakaal kasvanud, mis tähendab seda, et me lülitame oma äppi rohkem kojutoomisvõimalusi. Lisaks restoranidele on sinna tekkinud ka toidukauplusi, isegi üks raamatupood," rääkis Bolti valitsussuhete juht Sandra Särav.

Tuleviku ebakindlust suurendab asjaolu, et keegi ei oska hetkel väga täpselt ennustada, kui kaua kriis võib kesta.

Anne Rebase sõnul on tõenäoline, et vanad ajad tagasi ei tule ja ees ootavad mingit sorti muudatused. "Ma arvan, et Tulika takso jääb natuke väiksemaks," ütles Rebane.