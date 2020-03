"Me kaotasime 92 sõjaväelast, kelle seas sõdurid ja ohvitserid," sõnas president.

Rünnak leidis aset pühapäeva öösel Bomas.

"See on esimene kord, kui me oleme kaotanud nii palju mehi," tõdes president külastades Nigeri ja Nigeeria piiri ääres asuvat rünnakupaika Laci provintsis.

Rünnak saarel asuvale sõjaväebaasile kestis pea seitse tundi. Appi saadetud lisajõud sattusid ka ise rünnaku alla ega saanud edasi liikuda.

Boko Haram on Tšaadi järve piirkonnas hoogustanud rünnakute korraldamist ka naaberriikides.