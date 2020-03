Allikvee peeti kinni 29. jaanuaril ning prokuratuur esitas talle kahtlustuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses.

"Täna minu otsus on tingitud kahest asjaolust: esiteks üldine olukord, me saame aru, et meditsiin vajab ressurssi ja eelkõige inimressurssi, mis on juba praegu piiratud. See tähendab kompetentsi kui kogemust. Ja vajatakse tugevat tsentraalset juhtimist. Teine asjaolu seotud sellega, et juhatuse esimehele esitatud kahtlus ei seostu omakasuliste korruptsioonikuriteoga ja menetlus on alles algusjärgus," ütles Kõlvart kolmapäeval.

Kõlvarti sõnul arutati enne otsuse tegemist seda ka õiguskaitseorganitega.

"Arutasime võimalust, seletasime, miks on seda linnale vaja ja kavatseme õiguskaitseorganitega koostööd teha ka edaspidi," ütles ta.

Kõlvarti sõnul jäävad Allikvee volitused pragu osaliselt piiratuks. "Aga täna näeme, et ITK vajab tema kompetentsi ja kogemusi," ütles ta.

ITK nõukogu koguneb otsuse tegemiseks kolmapäeval.

Keskkriminaalpolitsei pidas 29. jaanuaril kinni Allikvee, kaks ITK kirurgi ja ühe haldusosakonna töötaja. Lisaks neile peeti kinni üks ettevõtja. Allikveele ja kahele arstile esitati kahtlustus riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses ehk hankel maksumusega üle 400 000 euro. Kinni peetud arstidele ja neljandale kinnipeetule, haigla töötajale, esitati kahtlustus altkäemaksu võtmises, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kahtlustuse järgi soositi ühe meditsiiniseadme hanget läbi viies konkreetset hankes osalenud äriühingut. Lisaks haigla töötajatele peeti kinni ka kahtlustuse järgi ebaseaduslikult hanke võitnud äriühingu esindaja.

Kõlvart ütles toona juhtumit kommenteerides, et linnal puudus teadmine korruptsiooni kohta ITK-s ning et kahtlustustest saadi teada prokuratuurilt. Kõlvarti sõnul on juhtum "kahetsusväärne" ning "linna imidžit riivav" ajal, kui tegelikult üritatakse süsteemselt korruptsiooni ennetada. Kõlvart ütles, et nii kaua, kui Allikvee on kahtluse all, ei ole võimalik, et ta jätkaks suure linnaasutuse juhina.