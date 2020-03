Kuigi täiendavad piirangud jõustuvad juba reedest, on nii paljudele ettevõtetele kui ka klientidele jäänud segaseks, kellele siis uued piirangud kohalduvad.

Valitsuse korraldusel reedest sulgemisele minevatele kaubanduskeskustele on tehtud erand: lahti võivad jääda apteegid, toidupoed ja need ärid, millel on sissepääs otse tänavalt, sõltumata müüdavast kaubast.

Kõigis neis peab nii sisse- kui väljapääsude juures olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ning järgida tuleb terviseameti soovitusi.

Küll aga kehtib see erand üksnes kaubanduskeskutes asuvatele suurtele toidupoodidele, mitte kindlale toidukaubale spetsialiseerunud äridele, nagu juustu- või veinipoed.

"Kaubanduskeskustes asuvad eripoed tuleb sulgeda. Kui eripoed asuvad kaubanduskeskusest eraldi, siis võivad jääda lahti," ütles alitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Urmas Seaver. "Lahti saavad jääda kaubanduskeskustes asuvad poed, millel on tänavalt eraldi sissepääs (näiteks Viru keskuse Sportland) või kui poodi pääseb üldkasutatavaid ruume läbimata, näiteks otse parklast (sageli ehituspoed, loomapoed jms). Samal põhimõttel saavad avatuks jääda ka toitlustusasutused. Pagariäris on lubatud vaid kaasamüük või kullerteenus."

Seega, kui juustupood asub kaubanduskeskuses, siis seda lahti jätta ei tohi, ehkki tegemist on toidupoega, aga see on eripood, küll aga võib see lahti kääda, kui asub kas eraldi või sellele on kaubanduskeskusest eraldi sissepääs õuest või parklast.

Erand kehtib ka neile suurtele toidupoodidele, mis asuvad kaubanduskeskuste sügavuses, mis tähendab, et otse tänavalt neisse ei pääse.

Suured jaeketid, mis müüvad lisaks toidule ka tööstuskaupu, ei pea kauplust lintide või piiretega liigendama hakkama, avatuks võib jääda kogu pood.

"Kaubanduskeskuste sulgemise eesmärk ei ole piirata poodides müüdava kauba sortimenti, vaid rahvarohketes kohtades koosviibimist. Kui toidupoes müüakse ka muud kaupa, saab jätkata kogu sortimendi müüki. Näiteks riided, kosmeetika, köögitarbed, pesuvahendid jne," loetles Seaver.

Ka võivad avatuks jääda kõik kaubanduskeskustest eraldi asuvad poed, näiteks ehitus- ja aiakauplused, raamatu- ja lemmikloomapoed või juustuärid.

Lahti võivad jääda ka turud.

"Täiendavad liikumispiirangud turgudele ei laiene. Müüjad peavad järgima terviseameti nõudeid ja tagama piisava isikukaitsevahendite kasutamise ja puhastuse ning jälgima, et müüja ja kliendid ei oleks haigussümptomitega. Kliendid peavad hoidma omavahel kahemeetrist vahet," ütles Seaver.

Baarid ja restoranid tuleb alates reedest sulgeda igal õhtul hiljemalt kell 22, sestpeale on lubatud vaid kaasaost või kullerteenus kohvikutest.

Ilusalongid, mis tegutsevad kaubanduskeskustes, peavad uksed kinni panema, aga juuksurid ja kosmeetikud, kes tegutsevad väljaspool kaubanduskeskusi, võivad edasi tegutseda, ehkki nad ei saa töö iseloomust tulenevalt täita terviseameti nõuet olla kliendist vähemalt kahe meetri kaugusel. Miks selline erand tehti, jättis valitsuse kommunikatsioonibüroo selgitamata.

Teisi teeninduskohti, nagu autoteenindused või rehvivahetuspunktid, piirama ei hakata. Küll aga ei trahvita ka inimesi, kes talverehvidega üle seaduses lubatud aja sõidavad.

"Suverehvidele üleminekuaeg on Eestis paindlik ja politsei aprillis kindlasti kellelegi naastrehvidega sõitmise eest trahvi ei tee," ütles Seaver. "Nendele kehtivad endiselt samad nõuded, mis teistele ettevõtetele. Ettevõtted peavad tagama piisava isikukaitsevahendite ja antiseptikute kasutamise, piisava puhastuse ja tuulutuse klientide vahel. Ühtlasi peab ettevõte jälgima, et kliendid ega ka klienditeenindajad ei oleks haigussümptomitega, inimeste arv teeninduse ruumides peab olema viidud miinimumini ja tagatud peab olema klientide piisav eraldatus."

Seaveri kinnitusel on kommunikatsioon puudutatud ettevõtetega korraldatud.

"Ettevõtjatega suhtlemine toimub läbi erialaliitude - kaubandus-tööstuskoda, Eesti kaupmeeste liit, Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete assotsiatsioon jne. Lisaks toimub teavitus läbi meedia. Turu müügipindade rentnikke peab teavitama turu omanik," selgitas Seaver.