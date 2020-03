Läti väikefirma alustas 3D-printeriga näokatete valmistamist

Läti väikefirma alustas koos infektoloogidega väljatöötatud näokatete valmistamist ja esimesed neist on jõudnud ka haiglaisse. Samas on Lätis kinnitust leidnud esimesed juhtumid, mille puhul pole võimalik kindlaks teha, kuidas inimene koroonaviirusesse nakatus.

Idee näokatteid tegema hakata tekkis koroonaviiruse häkatonil ehk tarkvaramaratonil vaid loetud päevad tagasi. Juba on väikefirma Baltic 3D pannud ööpäev läbi huugama oma 3D-printerid ning leidnud koostööpartnereid veel seitsmes Läti linnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulemus on see, et Liepaja haiglas ja Riia Stradinši ülikooli haiglas on esimesed näokatted juba arstidel ja õdedel kasutuses. Meedikud on väga rahul.

"Iga inimene puudutab oma nägu sadu või isegi tuhandeid kordi päevas. Iga puudutuse järel pole ju võimalik nägu pesta. See on esimene põhimõte, millest lähtusime. Teine pool, mis on meditsiinitöötajate jaoks väga tähtis - tegeledes patsiendiga, kes nende juurde tuleb, peab välistama selle, et viiruse mikroosake jõuaks arsti või õe silma. See kate kaitseb eelkõige just silmi. Arstidel on praegu võimalik kasutada suumaske, mis katavad ka nina, kuid silmad jäävad nendest välja," rääkis Baltic 3D omanik Didzis Dejus.

Läti riik on esialgu tellinud 10 000 sellist näokatet ja, nagu kinnitas firma üks juhte Didzis Dejus "Aktuaalsele kaamerale", on nende poole pöördunud ka Eesti ja Leedu haiglad.

Läti haridusminister on öelnud, et vajadusel võib kasutada kõiki Läti koolides asuvaid 3D-printereid. Katete valmistamiseks vajalikke CNC-freese Lätist leiab, küsimus on PET-tüüpi materjalis, millest katteid valmistada. See pole küll meditsiiniline, kuid peab olema desinfitseeritav, mistõttu näiteks kumm ei sobi.

Materjali on juurde tellitud Poolast, Tšehhist ja mujalt, kuid selle saamine võtab aega.

"Võime tänaseks väljatöötatud näokatte mudelit edasi arendada ja hakata neid tootma ka Eestis. Põhimõtteliselt saab kasutada iga Balti riikides olevat CNC-freesi ja nii saaks tootmismahtu suurendada," ütles Dejus.

Näokatteid oleks perearstikeskustes ja haiglates vaja kohe ja palju.

Lätis lisandus ööpäevaga 24 nakatunut, kes tõstsid koroonaviiruse diagnoosi saanute koguarvu 221-ni, kuid põhiprobleem on haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse spetsialistide hinnangul see, et esimest korda polnud viie riialase puhul võimalik kindlaks teha, kus nad nakkuse said. See võis juhtuda kus iganes - ühistranspordis või poes.