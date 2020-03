Leedu seim peab plenaaristungeid kaugtööna

Seimi asespiikri sõnul on lootust, et kodukorra muudatused saavad tehtud juba järgmisel nädalal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leedus on koroonaviirus tuvastatud 290 inimesel. Pandeemia takistamiseks pikendas Leedu eriolukorda 13. aprillini ja keelas enam kui kahe inimesega rühma väljas liikumise.

Piirangute majanduslik mõju võib keskpanga juhi Vitas Vasiliauskase hinnanul tähendada kuni 21-protsendilist majanduslangust.

Eriolukorra juht, peaminister Saulius Skvernelis tõstatas idee kehtestada äärmuslikus olukorras fikseeritud hinnad.

"Langetasime otsuse, et saaksime kehtestada reguleeritud hinna juhul, kui olukord on ekstreemne. See on ainult võimalus. Loodan, et me ei pea seda vahendit kasutama," ütles peaminister.

"See võib olla poliitiliselt atraktiivne instrument, kuid ma ei näe sellel ajanduslikku mõtet. Kui ma aru sain õigesti, siis valitsus suhtub sellesse, kui viimase võimaluse vahendisse," kommenteeris Vasiliauskas.