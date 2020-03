Christchurchi tulistaja tunnistas ennast 51 inimese tapmises süüdi

"Süüditunnistamine 51 mõrvasüüdistuses, 40 mõrvakatsesüüdistuses ja ühes terroriaktis osalemise süüdistuses tehti Aucklandi vanglast videosilla vahendusel," ütles politseiülem Mike Bush avalduses.

Mullu märtsis avas Brenton Tarrant (29) Christchurchi linnas mošeedes tule moslemite pihta, tappes 51 inimest.

"Jah, süüdi," vastas Tarrant Christchurchi ülemkohtule süüdistuste ettelugemisel.

Tarranti süüditunnistamine tähendab, et kohtuprotsess massimõrva asjas jääb ära. Võimud kartsid, et kahtlusalune kasutab kohtuistungit platvormina oma rassistliku ideoloogia levitamiseks.

"Need süüditunnistamised ja süüdimõistmine toob vastutuse selle eest, mis toimus ning säästab lähedased kaotanud perekondi, kannatanuid ja teisi pealtnägijaid kohtuprotsessi katsumusest," ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Tarranti karistus määratakse hetkel teadmata kuupäeval.

Karistus kuulutatakse välja, kui kõik ohvrid ja perekonnad saavad kohtusse kohale tulla, ütles kohtunik Cameron Mander. Uus-Meremaal algas neljapäeval nelja nädala pikkune eriolukord COVID-19 pandeemia tõttu, mis näeb ette piiranguid inimeste kogunemisele.

"Ma olen tema pärast palvetanud ning ta astus õiges suunas," ütles telekanalile TVNZ Farid Ahmed, kes kaotas rünnakus oma naise Husna. "Mul on hea meel, et ta tunneb ennast süüdi. See on hea algus."

Tarrant avas tule Al Noori ja Linwoodi mošeedes ja tegi rünnakust internetis otseülekande. Kõik tema ohvrid olid moslemid, nende seas oli ka naisi ja lapsi.

Lisaks poolautomaatsete sõjaväerelvade keelule käivitati tulistamise järel Uus-Meremaal tulirelvade tagasiostuprogramm.