Korraldajad otsustavad aprilli keskel, kas Türi lillelaat toimub

Kuigi riigipiirid on koroonaohu tõttu suletud, jätkub kaubavahetus ja mõnes valdkonnas kokkulepped siiski veel toimivad. Nii on ka aiandid, kes tellivad ettekasvatud lilletaimi teistest Euroopa riikidest, kõik oma nõndanimetatud beebitaimed kätte saanud ja kevadine kiire töö kasvuhoonetes on alanud.

Väätsa suvelillede kasvataja Ave Viimsalu ütleb, et tema kibekiire tööaeg algas veebruari lõpus, kui tuli kasvuhoone korda seada. Märtsi algul saabusid Saksamaalt beebitaimed ja siis tuli need pottidesse istutada. Taimed saabuvad partiide kaupa ja hoolimata paljudes Euroopa riikides valitsevast eriolukorrast pole seni tarneraskusi olnud.

"Nüüd kui piiri peal raskused tekkisid, mängiti see väga operatiivselt ümber. Tulevad laevaga Paldiski sadamasse ja mingeid raskusi olnud ei ole," kinnitas Viimsalu.

Kirna küla Jõeääre talu perenaine Laivi Laks ütleb, et nii kummalist kevadet, mis algas juba sügisel, tema ei mäletagi. Hollandist ostetud beebitaimi hakkas ta pottidesse istutama rohkem tunde järgi enam-vähem samal ajal nagu igal aastal.

Praegust eriolukorda arvestades on aiapidajate jaoks küsimuste küsimus, kas 15. mail algama pidav Türi lillelaat üldse toimubki.

"Kauplejad ei pea kindlasti muretsema. Kui me ka lillelaada tühistame, siis kauplejad saavad oma kohatasud tagasi," lubas Türi lillelaada peakorraldaja Külli Marrandi. "Tegelikult on praegu trend teistpidi, et paar tükki on loobunud, aga ülejäänud kaupmehed tahavad kõik nendele kohtadele, mis vabanevad."

"Aprilli keskpaigas teeme otsuse, kas lillelaat toimub või mitte," lisas Marrandi. "Kõige tähtsam on loomulikult, et kõik oleksid terved. Kes siin teab, mis toimub, mis siin üldse kindlat on."