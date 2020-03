Itaalia piirangute leevendamisega ei kiirusta

Speranza informatsioonil on riigis viirusesse surnud 11 591 inimest.

Peaminister Giuseppe Conte sõnul leevendatakse piiranguid vaid sel juhul, kui ollakse kindlad, et olukord uuesti ei halvene.

"Kolmenädalane pea täielik seiskumine on olnud majanduslikult äärmiselt raske. See ei saa kesta väga pikalt. Me peame uurima viise, kuidas piiranguid leevendada. Kuid lõpuks peab seda nii või naa tegema," ütles peaminister ajalehel El Pais.

Äride sulgemine ja massiürituste keeld oleks pidanud läbi saama reedel.

"Meetmed, mis pidid läbi saama 3. aprillil, pikenevad paratamatult. Me kõik tahame naasta normaalse elu juurde. Kuid me peame seda tegema niiöelda vajutades ühe lüliti kaupa," ütles riigi regionaalminister Francesco Boccia telekanalile Sky TG24.

Aserahandusminister Laura Castelli ütles päevalehele La Stampa, et valitsuse esialgne 25 miljardi euro suurune majanduse abipakett ettevõtetele ja perekondadele tõenäoliselt mitmekordistub.

"Minu hinnangul on vaja vähemalt 100 miljardit," sõnas Castelli.

Koroonaviiruse epideemia on nõudnud Euroopas esmaspäevase seisuga üle 25 000 inimelu, näitas uudisteagentuuri AFP ametlikele andmetele tuginev arvutus. Maailmas on uue koroonaviiruse haigus COVID-19 nõudnud üle 35 000 inimelu ja seda peamiselt Euroopas.