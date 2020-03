Seaduse kohaselt võivad põllumaad osta Ukraina kodanikud, Ukraina juriidilised isikud, mis on loodud Ukraina seaduste alusel ja mille osanikud on vaid Ukraina kodanikud ja/või riik ja/või kogukonnad, samuti kogukonnad ja riik.

"Välismaalastel, kodakondsuseta isikutel ja välismaistel juriidilistel isikutel on keelatud soetada põllumaa omanikest juriidiliste isikute (va pankade) põhikapitali osakuid ja aktsiaid." Viimane lõige kaotab kehtivuse pärast rahvahääletusel mahahääletamist, seisis seaduseelnõus.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas saadikuid videopöördumises, et see otsus on riigi jaoks ääretult tähtis ja kutsus üles võtma vastu seadust, mis avaks põllumaa turu, ja seadust, mis takistaks riigistatud maa tagastamise selle endistele omanikele.

Nende kahe seaduse vastuvõtmine on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 10 miljardi dollari suuruse laenu eeltingimuseks.