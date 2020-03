Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et praegu on juba märke, mis viitavad sellele, et koroonaviiruse COVID-19 epideemia hakkab Euroopas mõnevõrra stabiliseeruma. Näiteks Itaalia, mis on Euroopas koroonaviiruse tõttu kõige rängemalt kannatanud, teatas äsja madalaima uute nakatunute arvu viimase kahe nädala jooksul.

WHO hädaolukordade juht Mike Ryan ütles esmaspäeval, et organisatsioonil on lootus, et Itaalia ja Hispaania on lähenemas tipphetkele ning et nädalaid tagasi kehtestatud piirangud Euroopa riikides hakkavad vilja kandma. Praegu avastatud nakatumised peegeldavad nimelt kokkupuudet viirusega umbes kaks nädalat tagasi, märkis ta Bloombergi teatel.

"Samal viisil nagu me näeme teleskoobiga vaadates galaktikate elu miljardeid aastaid tagasi, nii näeme ka [nakatumiste statistika) puhul varem eksisteerinud reaalsust," selgitas Ryan ja kutsus inimesi üles nakatunuid leidma ja isoleerima. "See ei lähe iseenesest üle. Me vajame, et riigid keskenduksid strateegiale."