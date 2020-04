Stockmann leidis viisi eriolukorras pudukaupu edasi müüa

Kuigi eriolukorra tõttu on praegu ametlikult avatud üksnes Stockmanni toiduosakond kaubamaja esimesel korrusel, saatis ettevõte kolmapäeval oma püsiklientidele üleskutse anda klienditeenindajatele julgelt teada, kui on soovi midagi ka väljastpoolt toiduosakonda osta, lubadusega leida selleks lahendus.

"Anna meie esimese korruse klienditeenindajatele julgelt teada, kui meie moe- või kodukaupade osakonnas on mõni sinu lemmiktoode, mida vajaksid. Koos leiame lahenduse, kuidas soovitud kaubad sinuni toimetada," seisab üleskutses.

ERR tundis huvi, kuidas selline lahendus praktikas välja hakkab nägema ja kas klient saab vajadusel võimaluse riideid kusagil proovida ka, olukorras, kus avatud on üksnes toiduosakond. Näiteks kas kliente hakatakse ükshaaval kaubamaja ülakorrustele viima või võetakse kasutusele mingid videolaendused?

Stockmanni kaubamaja turunduse ja kliendikogemuse juht Katre Uibomäe selgitas, et üleskutse on suunatud püsiklientidele juhuks, kui neil on konreetse toote järele konkreetne vajadus.

"Me ei hakka tegelema virtuaalse ostlemisega, vaid väga konkreetse vajaduse rahuldamisega. Näiteks kui pott, mille ta Stockmannist soetas, kõrbes põhja, on tal vaja uut potti. Ta tuleb ja ütleb klienditeenindajale selge toote info - kaubamärk, suurus -, siis meie töötaja toob selle koduosakonnast ja klient tasub toidusoakonna juures asuvas infoletis," selgitas Uibomäe.

Tema sõnul on lahendus eeskätt selliste toodete ostmiseks, mida ei ole vaja eelnevalt proovida, kuigi välistatud pole seegi.

"Moeosakonnast näiteks sukkpüksid, kosmeetikast kreem. Aga kui klient soovib riideid, mida vaja proovida, siis me saadame kliendile tooted kulleriga koju, klient saab rahulikult proovida ja 14 päeva jooksul mittesobivuse korral tagastada. Juhul kui klient on kohapeal, siis saab riided ise kaasa võtta," ütles Uibomäe.