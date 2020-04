Äripinnaga kortermajade elanikud täielikult kodualuse maa maksust ei pääse

Teisipäeval oli maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Kui kodualune maa on elamumaa ja hoones on omaniku püsiv elukoht, siis kehtib talle maamaksuvabastus, milleks pole vaja esitada avaldust, vaid seda arvestatakse automaatselt.

Palju on aga kortermaju, kus lisaks hulgale elupindadele tegutseb ka näiteks mõni pood, ilusalong või muu äri, nii et väike protsent majaalusest maast on ärimaa. Sellisel juhul saavad majaelanikud maamaksuvabastust ainult elamumaa pealt, kuid see osa maast, mis on ärimaa, jääb maksustatuks.

"Näiteks kui 90 protsenti on elamumaa, saab sellele osale vastavalt reeglitele kohaldada maksuvabastust, 10 protsendi ärimaa pealt tuleb maksta maamaksu," selgitas maksuameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa.

Seejuures ei maksta maamaksu korteriomandi ruutmeetrite järgi, vaid elanikule kaasomanikuna kuuluva ärimaa osa eest proportsionaalselt

korteriomandi suurusega.

Tänavu on maksuamet teada andnud, et maamaksuteadetes võis olla kodualuse maa maksusoodustuse osas vigu. See puudutab neid, kes eelmise aasta teises pooles kinnisvara müüsid või ostsid, sest infosüsteemide uuendamisel tekkis nende vahel tõrge ja kõik andmed ei jõudnud maksuametisse veatult.

Vale maksuteate saanud inimestele saatis maksuamet teavituse ning uue teate.

Kuni 64-eurone maamaks tuli tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuli selleks tähtajaks tasuda vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda kuni 1. oktoobrini.

Maamaks tuleb tasuda 321 000 juriidilisel ja füüsilisel isikul kogusummas 59,6 miljonit eurot. Maksuameti statistika kohaselt on eraisikute maamaksu keskmine summa 61 eurot ja äriühingutel 1482 eurot.