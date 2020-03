Eraisik maksab maamaksu keskmiselt 61 eurot

Teisipäeval on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg või kui maamaks jääb alla 64 eurot, tuleb ära maksta kogu summa. Arvestades, et eraisikute maamaksu keskmine summa on 61 eurot, peab märtsis maamaksu tasuma enamus inimestest.

Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini, teatas maksu- ja tolliamet (MTA).

Kui inimene jättis tuludeklaratsiooni täites osa tagastatavast summast ettemaksukontole, siis arvestatakse maamaks sealt automaatselt.

MTA soovitab neil, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, selle MTA elektroonilise kanali (e-MTA) kaudu ajatada, selle kohta leiab täpsemad juhised maksu- ja tolliameti kodulehelt aadressilt www.emta.ee.

"Tänase seisuga on umbes 100 000 inimesel veel maamaks tasumata või puudus piisav summa ettemaksukontol. Isikutel, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, soovitame tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada. Eriolukorra ajaks on kehtestatud maksuvõlalt intresside arvestamise peatamine, see kehtib ka eraisikutele," ütles MTA pressiesindaja Gea Otsa teisipäeval ERR-ile.

Üle miljoni euro maamaksu tasub kolm ettevõtet

Maamaks tuleb tasuda 321 000 juriidilisel ja füüsilisel isikul kogusummas 59,6 miljonit eurot, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Üle poole Eestis kogutud maamaksust saavad Harjumaa omavalitsused.

Esmaspäevase seisuga on maamaks tasutud või piisav summa ettemaksukontol olemas umbes pooltel neist, kellel on maamaksu kohustus.

Eraisikute maamaksu keskmine summa on 61 eurot ja äriühingutel 1482 eurot, selgub MTA koostatud statistikast. Üle miljoni suuruse maamaksuga on kolm äriühingut.

Üle 10 000 eurose maamaksuga 14 eraisikut. Kuna arvestus on mõlemal juhul tehtud isikute põhjal, siis see tähendab, et neil võib olla ka mitu kinnisvara, mille pealt maamaksu tasuda.

Kõige rohkem laekub maamaksu Harjumaa omavalitsustele: kokku 37 miljonit eurot Kõige vähem saavad maamaksust tulu Hiiumaa 370 000 eurot.