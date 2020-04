Toidupank sai kolm uut külmikuga kaubikut

Autod hangiti tänu heategevuslikule õhtusöögile "Lapsed söönuks", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel ja üle-eelmisel aastal toimusid Eesti tipprestoranide ja ettevõtete eestvedamisel õhtusöögid "Lapsed söönuks", mille tulust remonditi Rakvere ja Põlva Toidupanga ruume ning soetati Jõhvi Toidupanka külmkamber.

Ülejäänud raha eest osteti kolm kaubikut, millega saab nüüd transportida ka liha, kala ja piimatooteid, millest just äärealadel suur puudus on.

"Lapsed söönuks" õhtusöögi korraldaja ja restorani Leib peremehe Kristjan Peäske sõnul teeniti viimase õhtusöögi ja kunstioksjoniga Toidupangale 45 000 eurot, mis läks täies ulatuses Lõuna-Eesti toidupankade arendamisse.

"Head on hea teha ja siin on seljad kokku pannud Eesti toitlustusmaailma tegijad, kelle jaoks on see võimalus anda tagasi tükike oma eduloost. Meid on igal aastal "Lapsed söönuks" õhtusöögiprojektiga kaasas umbes 100 vabatahtlikku ja mitukümmend ettevõtet." rääkis Peäske.

"Me oleme teinud oma abiringiga nüüd Eestile tiiru peale ja sügisel tahame appi minna Lääne-Eesti toidupankadele," ütles ta.