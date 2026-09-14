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Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut

Välismaa
Ukraina rahvuskaardi sõdurid valmistuvad suunduma lahingupositsioonidele
Ukraina rahvuskaardi sõdurid valmistuvad suunduma lahingupositsioonidele Autor/allikas: SCANPIX/Viacheslav Madiievskyi/SIPA
Välismaa

Ukraina väed ründasid pühapäeva hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut. Seirekanalite andmetel jätkasid Taganrogis sõjaväelennuväljal asuvad kütusemahutid põlemist juba teist päeva järjest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 14 septembril kell 5.30:

- Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut;

- Boris Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal.

Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut

Ukraina väed ründasid pühapäeva hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut, vahendas The Kyiv Independent.

Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita ning Telegrami seirekanali Exilenova Plus andmetel sai okupeeritud Mariupolis üks hoone tabamuse pärast Venemaa õhutõrje sekkumist.

Samal ajal jätkus Lõuna-Venemaal asuvas Taganrogis varasema õhulöögi tagajärjel puhkenud tulekahju. Seirekanali andmetel jätkasid Taganrogis sõjaväelennuväljal asuvad kütusemahutid põlemist juba teist päeva järjest.

President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et nädalavahetusel andsid ukrainlased Taganrogi linnas õhulöögi droonide tootmisüksusele, drooniladudele, naftatoodete mahutile, radarisüsteemile ja õhutõrjesüsteemile Pantsir-S2.

Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid.

Ukraina kindralstaap teatas, et samal ööl tabasid Ukraina kaugmaadroonid ka Venemaal Samaara oblastis asuvat Toljattikautšuki tehast ja põhjustasid territooriumil tulekahju.

Boris Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal

Meedia andmetel korraldas Venemaa möödunud ööl laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muu hulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal Volõõnia oblastis. Samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas kahe kilomeetri kaugusel Poola piirist.

Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt erirong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. Nende hulgas oli Saksamaa liidukantsleri nõunik Günther Sutter, kes naasis Kiievist konverentsilt, kus arutati võimalikke rahuläbirääkimisi Venemaaga.

Õnneks suudeti reisijad evakueerida ja seetõttu pääsesid väliskülalised vaid ehmatusega.

"Ma ei tea, milline väärastunud loogika ajendas Putinit täna hommikul Poola piiril seisvat Ukraina vedurit õhku laskma. Mida me saame aga kindlalt väita, on see, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev," ütles Johnson.

Endine Briti valitsusjuht väljendas nördimust, et Ukraina saab lääne partneritelt liiga vähe õhutõrjesüsteeme. Samuti kutsus ekspeaminister üles andma Ukrainale üle 140 miljardit eurot Venemaa külmutatud varasid Belgias või vähemalt need 10 miljardit naela, mis asuvad Londonis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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