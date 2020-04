"Insight" pandeemiaaegsest kullapalavikust ehk kuidas käib maskiäri

Ajal, mil meditsiinitöötajad jälgivad õudusega hoogsalt kahanevaid respiraatorite ja kirurgiliste maskide varusid, loevad nutikad ärimehed tulusid kokku. Jaht defitsiitsele kaubale muutub kompromissituks võitluseks, kus kõik vahendid on lubatud ning lõpuks seisavad meedikud silmitsi küsimusega, kuidas võita sõda, kui padruneid ei ole ja kolme peale on vaid üks vintpüss, tõdeb ETV+ uuriv saade "Insight".

"Pärast viirusepuhangut Itaalias algas sõda. Kõigil oli äkki kaitsevahendeid vaja," kurdab riigihaldusminister Jaak Aab, kes vastutab Eestis kaitsemaskide ja respiraatorite eest.

Maskid tänu kuue käepigistuse teooriale

Tallinna Hambapolikliiniku juhatuse esimees Maksim Volkov meenutab, et veel märtsi algul oli neil olemas vaid nädalane sobivate kaitsemaskide varu. Defitsiitset kaupa otsiti esmalt tuttavate, seejärel tuttavate tuttavate kaudu.

"See meenutas pigem salakaubavedajate või keelatud ainetega kaubitsejate tegutsemist," naerab Volkov. Pikkade otsingute järel õnnestus kella kahe paiku öösel leida inimene, kes lubas tuua järgmisel päeval kohale 950 kaitsemaski. Ta ei vedanud alt ehkki tee peal "kadus ära" 50 maski. "Ära ampsati," selgitas tundmatu ärimees Maksim Volkovile.

Tarnijate pärast käib tõeline sõda. Kaitsevahendite ostmisel kehtib põhimõte, et kes ees, see mees. Seejuures jääb saladuseks, kuidas defitsiitne kraam üldse Eestisse imbub. Seda ei tea ka Maksim Volkov: "Kui oskaksin kaarte mängida, elaksin Sotšis."

Kellele sõda, kellele äri

Enneolematu nõudlus maskide, respiraatorite ja kaitseülikondale järele ei jäta ärisoonega inimesi ükskõikseks. Sajad inimesed üle Eesti, kes pole sellise äriga kunagi tegelenud, näevad siin võimalust teenida. Mõned neist leiavad kliente tänu suust suhu levivale infole, teised reklaamivad oma tooteid äsjaloodud veebilehtedel.

"Insight" võttis ühendust ühe sellise ärimehega. Ajakirjaniku kõnele vastanud mees on ilmselt kuni viimase ajani tegelenud külmutusautode rendiga ja ehitusega, sest tema telefoninumber on leitav vastavasisuliste kuulutuste alt. Ettevõtja selgitab viisakalt ja põhjalikult, et kaitsemaskid on sertifitseeritud, kõik nõutavad dokumendid on olemas. Kõik on puhas ja seaduslik.

Mees tunneb huvi, kui palju kaitsemaske helistajal vaja on. Ta ütleb, et hetkel on ladu peaaegu tühi, kuid homme on oodata järgmist partiid, 100 000 maski. Neist 80 000 on juba broneeritud, seepärast tasub kiirustada. Tellijate seas olevat ka meditsiiniasutusi.

Kaup pärinevat otse Hiinast. Pärast mitmeid küsimusi, kuidas tal õnnestus defitsiitne kraam Eestisse toimetada, tunnistab ärimees, et on kõigest vahendaja. Riigis olevat kaks-kolm usaldusväärset tarnijat, kes on võimelised kauba maale toimetama. Intervjuust tagasihoidlik ärimees keeldub.

Uus piraatluse liik

Kaitsemaskide, respiraatorite ja kaitseülikondade nappuses pole midagi imelikku - neid on vaja kõigile ja korraga. Ühekordselt kasutatava respiraatori hind võib vabal turul ulatuda 30 euroni, mis ületab pooleteisekordselt naftabarreli praegust hinda. Selles pole midagi imelikku, et uue eluliselt tähtsa ressursi üle peetakse armutut võitlust.

Ühed riigid ei lase kriitiliselt tähtsaid kaupu üle piiri, teised asuvad aktiivsele positsioonile ja tegutsevad avalikult. Näiteks Iisrael kaasab meditsiinivarustuse hankimisse oma välisluureteenistuse Mossadi.

Samal ajal süüdistavad mitmed riigid USA-d kaasaegses piraatluses: ameeriklased konfiskeerivat ärasaatmiseks valmis pandud kaupa ja suunavat selle oma riiki. Nad ei hoolivat sellestki, et kauba eest on juba tasutud. Selliseid pretensioone on esitanud Prantsusmaa ja Saksamaa võimud, USA on need ümber lükanud.

Ka riigihaldusminister Jaak Aab kinnitab, et defitsiitse kauba pärast käib halastamatu võitlus. "Üldjoontes näeb see välja nii: tehaseväravas seisavad laadungiga veokid, nende vahel sagivad tellijad. Tarnijad on neil sabas nagu niit nõela taga - ostavad, ei osta... Ringi käiakse sularahakohvritega," jutustab Aab.

Katkutohtri käsitöömask

Raskustest hoolimata õnnestub Eestil 2. aprilliks kokku saada meditsiiniasutustele minimaalselt vajalik kaitsevahendite varu. Strateegilise veose toimetab Tallinna lennujaama vene lennufirmale Volga-Dnepr kuuluv transpordilennuk.

Tavainimesele aga olukord ei muutu - apteegiletid on endiselt tühjad. Soovite maski või respiraatorit? Pöörduge spekulantide poole. Erinevad veebiplatvormid on pakkumisi täis ja kui uskuda tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti osakonnajuhatajat Ingrid Teinemaad, tuleb neid iga päevaga juurde.

Ta hoiatab, et veebis müüakse sageli võltsinguid või kaupa, millele omistatakse muinasjutulisi võimeid. "Ühes portaalis müüdi koroonaviiruse vastast maski, mis kandis nime Corona 1.0. Loomulikult oli tegemist tavalise omatehtud maskiga, mis ei kaitse millegi eest," naerab Teinemaa. Ent ametnik tunnistab, et neil pole lihtsalt aega kõike internetis toimuvat jälgida.

Luiskajad ja ulmelised hinnad

Ei maksa arvata, et luiskamine on anonüümsete veebispekulantide eesõigus. Enne "Insighti" sekkumist müüs üks kosmeetikakauplus igasuguste süümepiinadeta erinevaid "koroonaviiruse vastaseid korduvkasutusega maske". Hinnaks küsiti 30 eurot. Algul näis see olevat hea võimalus kokku hoida, tegelikult on aga tegemist lihtlabase pettusega: esiteks on respiraatorid ühekordselt kasutatavad, teiseks selgus, et isegi spekulandilt saab sama maski kuus korda odavamalt.

Isegi kui tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti töötajad saavad "luiskajatega" midagi ette võtta, ei saa nad hindu mõjutada. Kirurgilisi maske ja respiraatoreid müüakse nende tegelikust hinnast kümneid kordi kallimalt. Midagi ei muutu ka pärast seda, kui apteekidesse jõuab kaks miljonit kaitsemaski.

Kuskil müüakse 50 maski sisaldavat pakendit 35, kuskil 43 euroga. Elvas aga registreeritakse omapärane rekord: seal ulatub paki hind 129 euroni, mis teeb ühekordselt kasutatava maski hinnaks 2,58 eurot. Seejuures on selle õige hind 2-3 senti. Tõsi küll, nii oli see enne epideemiat.