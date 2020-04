Riigihalduse minister Jaak Aab tegi neljapäeval valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes ruumides tuleb kanda näomaski.

Seda ettepanekut Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart aga reaalseks ei pea.

"Kui seda oleks võimalik tagada, siis loomulikult annaks see häid tulemusi. Kaitsed ennast ja kaitsed teisi, aga eelkõige kaitsed teisi, sest ennast saad kaitsta ainult juhul, kui sul on respiraator, aga neid pole kuskilt saada," ütles Kõlvart ERR-ile.

Avalikkusele saadavaks tehtud poes müüdavate maskide hind ei ole adekvaatne ja sel põhjusel ei ole reaalne nõuda kõigilt avalikes kinnistes ruumides näomaski kandmist, lisas Kõlvart.

Linnapea sõnul on inimesed piirangutest väsinud ja soojemate ilmade ning positiivse ühiskondliku diskussiooni tõttu on just praegu ohtlik aeg.

"Nüüd tekib juba teine või kolmas etapp, et inimesed hakkavad tundma, et oht on läbitud ja on juba selja taga. See on tõepoolest ohtlik," lõpetas Kõlvart.