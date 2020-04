WHO: viiruspiirangute rutakas kaotamine võib tuua uue surmade laine

COVID-19 pandeemia pidurdamiseks kehtestatud piirangute kaotamisega kiirustamine võib tuua kaasa koroonaviiruse surmajuhtude uue laine, hoiatas reedel Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

"WHO tahab näha piirangute lõpetamist sama palju kui kõik teised. Samas võib piirangute liiga rutakas kaotamine tuua kaasa surmade uue tõusu," ütles ÜRO tervishoiuorganisatsiooni juht Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalsel pressikonverentsil Genfis.

"Teekond alla võib olla samavõrd ohtlik kui teekond ülespoole, kui seda ei ohjata õigesti," lisas ta.

Kongo DV-s avastati kauase ebola epideemia arvatud lõpu eel uus juhtum

Eriti ohtlike haiguste hulka arvatud ebola värske nakkusjuhtum leidis kinnitust Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas reedel, vaid kolm päeva enne tähtaega, millega loodeti panna ametlik punkt pikaajalisele raskele epideemiale.

"Kahjuks tähendab see seda, et Kongo DV valitsus ei saa esmaspäeval välja kuulutada lõppu ebola puhangule, nagu loodeti," ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus reedel Twitteri vahendusel.

Kongo DV tervishoiuministeerium teatas varem päeval 26-aastase mehe nakkusjuhtumist, mis on esimene registreeritud ebola juhtum viimase 52 päeva jooksul.

Viirus levib ebolasse nakatunud või surnud inimese vere, kehavedelike, eritiste ja organitega. Suremus on tüüpiliselt kõrge, ulatudes mõne puhangu korral 90 protsendini.

Praegune ebola-puhang algas Kongo DV-s 2018. aasta augustis.