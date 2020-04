Eestis algas pokuloendus

Pokusid ei tasu kindlasti otsida rahvarohketelt rabaradadelt. Pigem võib neid leida väikeste teeotsade äärest, mida kaardi pealt ei pruugi leidagi. Nii leidsid pokud üles ka tänavused esimesed pokukaardistajad Triin ja Kaarel Jagomägi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on Kaarliga, mu kümneaastase lapsega, selline huvi käia Eestit mööda hulkumas ja reeglina selliseid teid mööda, kus keegi teine ei käi. Ja kui ma olin postitanud oma selle teisipäeva matkapildid, siis sain ma info, et võiks oma pokud ka ära kaardistada ja üle lugeda. Nad olid seal sellised hästi filigraansed, mõnel hakkasid juba juuksed roheliseks minema, nii et me jäime sinna tõsiselt pikaks peatuma ja tegime pilte ja nautisime seda olemist," rääkis Triin Jagomägi.

Leitud pokud kandsid nad kaardile koos loenduse jaoks oluliste tunnuste - pokude kõrguse ja arvuga.

"Meil olid mõõtevahendid kõrval. Ma tegin pilte, kus minu kaks huskyt istusid nende pokude kõrval. Teades huskyde kõrgust, saab silma järgi päris ilusti paika panna ka pokude kõrguse ja pildi peal jäi siis kogu see pokude väli. Nii et seal andis neil pokusid kokku lugeda küll ja ma sain öelda, et see oli väga suur ja suurte pokude leiukoht," kõneles Jagomägi.

Kuigi Triin ja Kaarel leidsid pokud täitsa ise, siis algajale pokuotsijale on abiks ka Regio valmistatud pokude kaart, mis otsijatele suuna kätte annab. Suuri mätastarnu kasvab peaaegu kõikjal.



Pokuloenduse kaardirakenduse autor Jevgeni Virves selgitas, et üks infokiht on sellised rohelised alad, kus on oodata pokude märkamist. "Ja teine kiht seal peal on pokud ise, mis on kasutajate poolt lisatud. Need kohad, kus võib leida pokusid, on üle terve Eesti. Kui oma kodukandis tead ka mõnda teist kohta, mida ei ole kaardil märgitud, siis see tuleb meile aina rohkem kasuks," sõnas Virves.

Triin Jagomägi sõnul tahavad pokud natuke madalamat kohta ja mäe otsas tihti neid ei kohta. "Kui sa tead enam-vähem, kust vaadata ja kui neid on joonisel ja pildil nähtud, mis on Edgar Valteri poolt joonistatud, siis segi ei aja, mitte millegi muuga," lisas ta.

Möödunud aastal Edgar Valteri 90. sünnipäeva puhul toimunud pokuloendusel sai kaardile kantud 132 pokude asuala ja üle miljoni poku. Tänavune pokuloendus kestab maikuu keskpaigani.