Fischer: prognoosid nakatunute järsku tõusu ei näita

Valitsusele koroonakriisis nõu andev matemaatik Krista Fischer rääkis "Ringvaates", et viimased prognoosid räägivad sellest, et praegune olukord jätkub veel mõnda aega või hakkab nakatunute arv pisut langema.

"Prognoosid pigem toetavad seda, et kas ta jääb sinna paika või ta hakkab varsti ikkagi langema. Sellist järsku üles minekut ei ole," ütles Fischer.

Fischer ütles, et valitsuse kehtestatud erimeetmete tõttu jäi ära intensiivravi vajavate koroonapatsiontide plahvatuslik kasv. Teisipäevase seisuga on juhitaval hingamisel 11 koroonaviirusesse nakatunud patsienti. Mõned nädalat tagasi prognoosis Fischer, et kui sotsiaalsetest piirangutest kinni ei peeta võib Eestis olla aprilli keskpaigaks umbes 230 intensiivravi vajavat koroonapatsienti.

"Selle prognoosi me tegime enne 25. märtsi. See oli eriolukord küll välja kuulutatud, aga täiendavaid erimeetmeid veel ei olnud vastu võetud. Andmed lubasid sellist nakatunute arvu kasvu tempot, mis oleks meid täna tõesti viinud üle 200," lausus Fischer.

Fischer sõnas, et kehtestatud erimeetmed olid tõhusad ja tulid õigel ajal. "Nad tulid enne kui see nakatunute arv jõudis nii suureks minna, et see oleks haiglatele väga suur koormus olnud," sõnas Fischer.

Saatejuht Marko Reikop küsis, miks on nii, et vaatamata piirangutele tuleb Eestis igapäevaselt mitukümmend uut nakatunut.

"Neid nakatunuid tuleb erinevatest Eesti nurkadest. Ei ole sellist ühte kollet, vaid neid tuleb mitmest kohast. Kas siis on olnud ilma sümptomiteta nakkuskandjaid, nii et nad ise ei teagi ja siis edasi levitanud," vastas Fischer.

Rääkides R0 (R-null) kordajast, mis näitab seda, mitut inimest üks inimene nakatab, ütles Fischer, et see on kindlasti alla kahe, aga üle 0,5, mis lubaks nakatunute arvu kiiret vähenemist. "Ütleme, et ta on seal ühe ringis," ütles Fischer. "Kas ta on natuke alla ühe, mida me tahaks väga loota, või on ta üks või üle ühe," lisas ta.

See tähendab, et üks inimene nakatab ühe inimese ja praegune periood, kus tuleb ca 40-50 nakatunud päevast võib veel mõnda aega kesta, näiteks kuid.

"See oleks õnnetu stsenaarium. See paneb mõtlema küll. /.../ Need arvud on olnud stabiilsed, need ei näita selget kasvu, mis on hea, aga ei näita ka selget langust," lausus Fischer.

Hea indikatsiooni viiruse taandumisele annaks haiglaravi vajavate koroonapatsientide arvu vähenemine.