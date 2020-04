USA-s avaldasid inimesed mitmetes linnades meelt liikumiskeelu vastu

New Hampshire'i osariigis Concordi linnas kogunes umbes 400 inimest, kes leidsid, et pikendatud karantiinimeetmed pole osariigis vajalikud väheste COVID-19 juhtumite tõttu, ütles kohapeal viibinud AFP fotograaf. Samuti pole liikumis- ja kogunemispiirangud protestijate hinnangul kooskõlas USA põhiseadusega.

Marylandi osariigis Annapolise linnas kogunes meelt avaldama umbes 200 protestijat. Veel üle 250 inimese kogunes Texase osariigi pealinnas Austinis.

Rahvakogunemised järgnevad USA presidendi Donald Trumpi avaldustele Twitteris, milles ta pooldas majandussurutise tõttu Ühendriikides võimalikult kiiresti tavapärase elu juurde naasmist.

Concordis kandsid meeleavaldajad silte, millel seisis sealjuures "Numbrid valetavad", "Avage New Hampshire". Peamiseks nõudmiseks oli kodus püsimise keelu tühistamine 1,3 miljoni elanikuga osariigis enne 4. mai ametlikku tähtaega.

Reede hommikuse seisuga oli New Hampshire'i osariigis kinnitust saanud 1287 COVID-19 nakkusjuhtumit ja 37 surma.

"Üle terve riigi ütlevad paljud inimesed: "Me oleme nõus omapoolselt panustama, kuid samal ajal peaks meil olema vaba maa"," sõnas üks protestijatest. "Kui seda rikutakse, hakkavad inimesed ütlema – oodake, see on väär."

USA president kirjutas reedel Twitteris, et Michigani, Minnesota ja Virginia osariigid tuleb "vabastada" kodus püsimise reeglitest. Kõikide nende osariikide kubernerid on erinevalt Trumpist demokraadid.

Tervishoiuametnikud on hoiatanud piirangute tühistamise eest liiga vara, kuna see võib viia koroonaviiruse nakkuste kasvuni.

Valdavalt näivad meeleavaldustel osalevat vabariiklaste toetajad. AFP-ga vestelnud New Hampshire'i protestija sõnul pole tema motiivid poliitilised, New Hampshire'i kuberner Chris Sununu on vabariiklane.

Suurim liikumiskeelu vastane meeleavaldus USA-s korraldati kolmapäeval Michiganis Lansingi linnas, kus umbes 3000 inimest avaldas meelt kuberner Gretchen Whitmeri kehtestatud erimeetmete vastu.

New Yorgi osariik: koroonasurmade arv oli viimase kahe nädala madalaim

USA New Yorgi osariigis registreeriti reedel alla 550 koroonasurma, mis on viimase rohkem kui kahe nädala madalaim näitaja, ütles kuberner Andrew Cuomo laupäeval, hoiatades samas, et kriis pole kaugeltki möödas.

Osariigis registreeriti 540 COVID-19 surma, mis on madalaim näitaja alates 1. aprillist, ütles ta.

Alates 1. märtsist on New Yorgi osariigis surnud koroonaviiruse tõttu ligi 13 000 inimest. Selles arvus ei sisaldu rohkem kui 4000 surma New Yorgis, mille põhjuseks kirjutati surmatunnistustele COVID-19, kuid mis ei leidnud laboritestidega kinnitust.