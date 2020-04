Väikeettevõte soovib palgalise puhkuse kohustuse ajutist kaotamist

Tulika Hambaravi OÜ on väikeettevõte, mis tavaolukorras sulgeks oma uksed klientidele juulikuus, kui kollektiiv 28 päevaks puhkusele siirdub. Sel aastal on koroonapandeemiast tulenevalt aga asjad teistmoodi ja nii-öelda kollektiivpuhkusel on ettevõtte praeguseks olnud ligi kaks kuud.

"Me oleme kaks kuud siia maani suletud olnud, kaitsevahendid lihtsal ei ole piisavalt saada ja sellepärast me otsustasime (hambaravi) kinni hoida. Nüüd jälle vaikselt planeerime alustada, tegelema aktiivselt kaitsevahendite otsimisega," ütles ERR-ile hambaravi juhataja Heily Anter-Kiibus.

Kaks suletud kuud on ettevõtte käekäigu pärast muretsema pannud ka töötajad. Kiibuse sõnul tuligi töötajate poolt ettepanek, et ehk saab sel aastal ajutiselt muuta töölepingut nii, et firmad, kes on kasutanud töötukassa abi töötasude maksmisel vähenenud käibe tõttu, vabaneksid kohustusest lubada töötajad käesoleval kalendriaastal palgalisele puhkusele.

"Kui kaks kuud on nagunii juba sunniviisiliselt puhatud – ja oleneb ju tegevusalast, mõnel juhul isegi kauem –, et siis ei ole väga perspektiivikas, et uuesti võtta siin suvel või sügise poole täispuhkus, 28 päeva. Ja sellepärast tekkiski mõte, et kuna seaduse järgi lihtsalt sellist võimalust praegu ei ole, et töötajatel jääb ikkagi õigus saada plaanilist puhkust, et võiks olla riiklikult selline toetus väikefirmadele," rääkis Kiibus."

Ministeerium soovitab firmas asjad omavahel kokku leppida

Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar ütles, et seesugust töölepingu seaduse ajutist muutmist praegu plaanis ei ole.

"Leian, et seda keerulist tööandjate olukorda ei saa siiski vaid töötajate heaolu arvel leevendada. Ja seetõttu ma ei leia, et see töötajatelt puhkuseõiguse ära võtmine oleks põhjendatud. See ei pruugi ka üldse võimalik olla arvestades, et meil on Euroopa Liidu õigus ees, samamoodi ka rahvusvaheline õigus," rääkis Saar.

Küll aga saab Saare sõnul kahepoolsele kokkuleppele jõudes ettevõtte sees selliseid ajutusi puhkuse ärajätmisi teha.

"Muidugi tuleb silmas pidada puhkuste aegumise regulatsiooni ja et aeguvad eelmiste aastate põhipuhkused, mida inimene pole kasutanud. Seetõttu tuleks ka seda silmas pidada, aga üldine vastus on, et jah, kokkuleppel saab puhkust edasi lükata," lausus Saar.