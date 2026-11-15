Macron nimetas EL-i kaks peamist prioriteeti seoses Ukrainaga

Sõda Ukrainas puudutab Euroopat otseselt ning aidates Kiievil end kaitsta, tugevdab Prantsusmaa oma kollektiivset julgeolekut, vahendas portaal Unian pühapäeval president Emmanuel Macroni pöördumist prantsuse rahva poole pärast Euroopa liidrite tippkohtumisi Dublinis.

Macron ütles, et kohtumistel oli Ukraina tähelepanu keskmes ning Euroopa liidrid keskendusid kahele prioriteedile.

Tema sõnul kinnitasid läbirääkimised Ameerika esindajatega vaid seda, et Putin ei soovi kokkuleppele jõuda. Samal ajal ei liigu tema armee edasi – vastupidi, see taganeb ja kannab märkimisväärseid kaotusi, mistõttu tugevdab Putin rünnakuid tsiviilelanikkonna vastu ja üritab riiki talvel pimedusse paisata.

"Meie kohustus on need plaanid nurjata. See tähendab, et peame jätkama rahalise toetuse andmist ja aitama Ukrainal kaitsta oma kodanikke, elektrijaamu ja energiavõrke," ütles Macron.

Samas tõi ta välja, et need, kes kutsuvad üles piirama Ukrainale eraldatavaid ressursse, tahavad tegelikult sundida Kiievit ebaõiglasele rahule, mis tähendab, et nad muudavad haavatavaks kogu Euroopa.

"See on otsetee uue sõja poole. Prantsusmaa ei saa sellist seisukohta võtta," sõnas Macron.

Teine prioriteet on Macroni sõnul teha koostööd Ukrainaga õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ning selles peab Euroopa mängima peamist rolli, kuna sellisest rahust sõltub ka kogu kontinendi julgeolek.

"Kavas on toetada Ukraina armee ning koolitada rahvusvahelisi vägesid, mida saab paigutada kohale pärast relvarahu kehtestamist. Praegu käivad Poolas õppused, mille eesmärk on näidata meie valmisolekut anda oma panus," märkis ta.

Ühtlasi märkis Macron, et Ukraina peab kuuluma NATO-sse.

"Tahaksin väljendada oma veendumust, et Ukraina, millel on Euroopa suurim tavarelvastusega armee, on kutsutud mängima võtmerolli võrdväärselt NATO-ga – organisatsiooniga, kuhu nad ka kuuluma peavad," lausus ta.

Meediateadete kohaselt nõudis Venemaa Ukraina-vastase sõja lõpetamiseks NATO naasmist 1997. aasta piiridele. Jutt käib muu hulgas sõjalisest kohalolekust Poolas ja Balti riikides. Lisaks nõuab Moskva, et keelataks igasugune NATO sõjaline tegevus Ukrainas, Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja Lõuna-Kaukaasias. Eraldi punkt puudutab Lääne relvade ja sõjatehnika tarnimise lõpetamist Kiievile.

Samas ütles aga USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner, et Ühendriikide riigipea toetab ainult neid kokkuleppeid, mis tugevdavad Ukraina ja Euroopa julgeolekut.