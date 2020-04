Briti meditsiinidirektor: piirangutega tuleb jätkata

Siseminister rõhutas ka seda, et kuritegevuse tase on riigis langenud, kuid kogenud kurjategijad üritavad siiski kriisi ära kasutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Suurbritannia riikliku tervishoiuteenistuse meditsiinidirektor Stephen Powis arvas, et kriisipiirangutest on veel vara loobuda.

"20 000 surnu piiri ületamine tuletab meist igaühele meelde just seda, mida ma oma slaidide tutvustamisel ütlesin, et on endiselt täiesti kriitiline, et jätkatakse

sotsiaalse distantseerumise juhiste järgimist, kuna me näeme nende suuniste järgimise kasulikkust. Ainult siis näeme jätkuvalt surmajuhtumite arvu vähenemist, kui me kõik piirangutega jätkame," rääkis Powis.