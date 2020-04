Johnson teatas 27. märtsil, et tema koroonaviiruse test osutus positiivseks. Nädal hiljem tema tervis halvenes ja Johnson viidi haiglasse, kus ta paigutati järgmisel päeval intensiivravipalatisse. 55-aastane Johnson veetis haiglas nädala, sellest neli päeva oli ta intensiivravil, vahendas Reuters.

Downing Streeti kõneisik kinnitas, et Johnson asub esmaspäevast taas tööle ja võtab ametlikult juhtimise teda vahepeal asendanud välisminister Dominic Raabilt üle.

Laupäeval tõusis Suurbritannias koroonaviirusega surmade arv üle 20 000, kuid riigis kasvab rahutus ja paljud soovivad piirangute leevendamist. Raab keeldus pühapäeval vastamast ajakirjanike küsimusele, milline on valitsuse kriisist väljumise strateegia.

"Praegune olukord on väga keeruline ja peame tagama, et järgmised sammud on õiged," ütles Raab Sky uudistele. "Pole mõistlik hakata spekuleerima erinevate meetmete osas."