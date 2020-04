Eakad saavad raamatukogu vahendusel jututubades suhelda

Esmaspäevast vestlusringi juhtis Leelo, kes täitis ka moderaatori rolli, mõtles välja huvitavaid teemasid ja aitas toime tulla netimaailmas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võtame ette erinevaid teemasid, räägime igapäevaelust loomulikult aga ka loodusest, teatrist kultuurist üldiselt raamatutest, arvutiteemad väga olulised, digitarkuste omandamine," rääkis sotsiaalse kaasatuse peaspetsialist Leelo Ainsoo.

Üks suhtleja, Leili ütles, et eakaaslastega suhtlemine annab palju. "Ma ootan kohe seda kella 11st kellaaega ja tean et tund aega on huvitavalt sisustatud," ütles Leili.

Leelo Ainsoo lisas, et see ongi hästi vahva võimalus, et võõrad inimesed saavad omavahel kokku ja hakkavad järjest rohkem suhtlema. "Skype annab võimaluse jagada ekraani, jagada oma pilte, koduseid raamaturiiuleid ja nii edasi," ütles ta.

Skaipija Leili lisas, et raamatukogutöötajad on osalejatele saatnud linke, kustkaudu saab käia virtuaalsetel kunstinäitustel. "Mul on praegu veel üks link, mis tahab vaatamist ja me kuidagi sobime," lausus Leili.

Vestlusklubi toimub esmaspäevast reedeni kell 11-12 ja selles osalemiseks tuleb panna oma Skype'i kontaktide hulka kasutajanimi Seenioride vestlused. Täpsem info on üleval Tallinna Keskraamatukogu kodulehel rubriigis Õnnelik seenior raamatukogus.