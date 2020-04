Terviseamet värbas suhtekorraldajad kõrgema palgaga kui makstakse Popovile

Terviseameti juhi Merike Jürilo otsusega käsunduslepinguga alates aprillist palgale võetud kommunikatsioonibüroo PR Partnerid neli suhtekorraldajat saavad kuus keskmiselt 2600 eurot puhtalt kätte, kirjutab Eesti Päevaleht. Samal ajal teenib kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov terviseametiga sõlmitud lepingu kohaselt tavatööajaga ligi 2300-eurost brutopalka, mis jätab pärast makse alles umbes 1770 eurot.

Ajutistel töötajatel, kes tegutsevad terviseametis juriidiliselt eraisikutena, mitte büroo alt, on laias laastus kaks ülesannet: asendada terviseameti kommunikatsioonitöötajaid, kui nad puhata tahavad, ning nõustada staapi ja kriisijuhte, selgitab leht.

PR Partneri omanik ja üks töölevõetutest Ilona Leib rõhutas, et riiklikku kriisiolukorda arvestades PR Partner ettevõttena sellest tulu ei saa ning tema väitel võttis ta PR Partneri omanikuna sisse isegi suure potentsiaalse kahjumi.

Kommunikatsioonitöötajate värbamisel võttis Jürilo ühendust Leivaga, kuna teadis, et viimane on pädev kriisikommunikatsioonispetsialist ning palus tal soovitada teisi spetsialiste, kes saaksid kohe tööle hakata ega vajaks koolitust. Leib soovitas Jürilole oma büroo inimesi, kellega Jürilo vestles enne nendega lepingute sõlmimist.

Ehkki avalikku asutusse kedagi tööle võttes tuleks olenevalt palkamisviisist korraldada hange või avalik konkurss, siis riigihangete registrist ei nähtu, et hange oleks tehtud ning samuti pole terviseamet kommunikatsiooniosakonda lisajõu leidmiseks korraldanud ühtegi avalikku konkurssi, märgib EPL. Jürilo selgitas, et kuna kriisisuhtluseks värvati spetsialiste hädaolukorras ja kiiruga, tehti seda läbirääkimiste teel, mis on tema sõnutsi aktsepteeritav otsustamisviis.