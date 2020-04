Haiglaravi vajavate inimeste arv langes esmaspäevaga võrreldes nelja võrra, juhitaval hingamisel olevate patsientide arv aga kasvas kahe võrra.

Haiglatest on välja kirjutatud 240 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1124 COVID-19 viiruse testi, millest 13 proovi ehk 1,2 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis nüüd tehtud 49 527 esmast testi, nendest 1660 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

Viimase 24 h jooksul lisandus maakondade vaates kõige rohkem positiivseid Ida-Virumaale (6), lisaks Harjumaale (Tallinn 4) ja Lääne-Viru maakonda (3). Testi tulemused jagunevad ühtlaselt vanusegruppide lõikes, kõige nooremad positiivse testi tulemusega inimesed on vanusegrupis 10-14, kõige eakam üle 85. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Ida-Virumaa kuue uue nakatunu puhul on tegemist inimestega, kes olid kontaktis möödunud laupäeva hommiku seisuga ühes Ida-Virumaa perekonnas tuvastatud 18 nakatunuga.

Popov: saame rääkida Kuresaare haigla plaanilise ravi taastamisest

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles, et olukord Saaremaal on stabiliseerumas ja seetõttu lõpetab 30. aprillist töö ka Kuressaare haigla kriisistaap.

"Sellest päevast alates alustab Kuressaare haigla tavapärane kriisijuhtimise struktuur. Me räägime ka plaanilise ravi taastamisest. Selleks töötatakse välja teekaart," ütles Popov.

"Selle tulemusena me loodame, et kui Kuressaare haiglas on olemas vastavad ruumid, personal, kes saab ohutult plaanilist tööd osutada, siis taastatakse ka plaaniline ravi statsionaarses osas ja ambulatoorses osas," rääkis Popov.

Popov rääkis, et kuigi igapäevane haigestumise statistika paistab ilus, teeb talle muret mitu asjaolu.

"Ikkagi ühe nädala jooksul, 22.-26. aprill, lisandus 60 uut juhtu. 18 nendest ei osanud öelda, kust nad nakkuse said. Allikas jäigi tuvastamata. See viitab sellele, et me peame endiselt olema valvsad. Peame õppima, kuidas me koroonaviirusega koos edasi elame," lausus Popov.

Siiski märkis ta, et olukord stabiliseerub kõikjal Eestis.