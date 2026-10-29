Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

Draamateater kirjutas oma kodulehel, et kuna ootejärjekorrad grupibroneeringutele on väga pikad, siis on peatatud kollektiivtellimuste vastuvõtmine lavastustele "500 aastat sõprust", "B-koondis", "Eneseabiõpik", "Lehman Brothers", "Rahamaa", "Tõde ja õigus", "Võõrad" ja "Ükskord Liibanonis", vahendas Postimees.

Draamateatri turundusjuht Katre Väli kommenteeris, et see otsus tuli langetada ülisuure nõudluse tõttu.

"Järjekorrad kodulehel toodud kõige populaarsemate lavastuste kollektiivtellimustele on neli–kuus aastat, soovijaid on tuhandetes. Grupibroneeringud peatame üldjuhul, kui arvestuslikult on näha, et tellimuste täitmine liigub üle kahe hooaja," selgitas Väli.

Väli ei osanud öelda, millal grupibroneeringud neile lavastustele taas avatakse.

Kollektiivtellimused algavad 20 piletist ning maksimaalselt saab broneerida 50 piletit.

Täpselt samal põhjusel otsustas teater vähendada ka üksikmüügi piletite hulka ostja kohta. Teatri uudiskirjast selgub, et alates novembrist saab senise maksimaalse kaheksa pileti asemel osta vaid kuni kaks, kirjutas Postimees.