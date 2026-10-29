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Valmis president Ülle Madise ametlik foto

Eesti
Ülle Madise ametlik foto
Ülle Madise ametlik foto Autor/allikas: Toomas Volkmann / presidendi kantselei
Eesti

Presidendi kantselei avalikustas president Ülle Madise ametliku foto, mille autoriks on fotograaf Fotograaf Toomas Volkmann.

President Ülle Madise ametlikul fotol on Vabariigi Presidendi lipu kõrval Eesti kunstnik Tarrvi Laamanni teos "Kukk või kana, noor või vana". Teos koosneb kolmeosalisest maalist.

Vabariigi Presidendi lipp on Eesti ajaloolise ja õigusliku järjepidevuse ühe sümbolina sütitanud noori julgetele tegudele. Seda väljendas koolipoiste vaprus päästa 1944. aastal Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp okupatsioonivõimude käest. See lipp jõudis Austraaliast tagasi koju, Eestisse 2026. aastal ning on nüüd Eesti Rahva Muuseumis.

President Ülle Madise peab oluliseks, et leiaksime kõige sünge kiuste endas jõudu tunda elust ka rõõmu, et oleme just Eestis ning selle üks kaunis väljendus on Tarrvi Laamanni kunstiteos, mis on ametliku foto oluline osa.

Ametliku foto lugu läbi fotograaf Toomas Volkmanni ja kunstnik Tarrvi Laamanni jutustuse:

Riik, president ja kultuur

Fotograaf Toomas Volkmann 

"Esmalt peab ütlema, et president Ülle Madise praegune ametlik foto on mitmeti erinev paljunähtud presidendifotodest fotodest kogu maailmas.

Seekordne presidendi ametliku foto kontseptsioon tuli Ülle Madiselt, et ta sooviks fotot Tarrvi Laamanni maali taustal. 

Tavaliselt keskendub presidentide ametlik foto kahele elemendile- riigi sümboolikale, milleks võib olla lipp, vapp, või muu selline, ja pildil domineerivale presidendile, kes tihtilugu on paigutatud staatust rõhutavasse ajaloolisse interjööri. President Ülle Madise foto on oma elementidelt erinev: kaks esimest kompositsiooni osist kordavad küll traditsioonilist skeemi, aga presidendi enda staatust rõhutava interjööri komponent on rõhutatult muudetud  tema kultuurilembese maailmavaate väljenduseks.

Seega, pilt jaguneb tähendusväljadelt kolme võrdsesse ossa, mis loogilisest vaatesuunast lähtuvalt (vasakult paremale) oleks seega : riik, president ja kultuur.

Lipp pildil sulaks kui kokku taustal oleva maalipinnaga, mis on erksates värelevates toonides, graafiliselt energilise dünaamikaga, andes kogu pildile rõõmus-päikeselise tundetooni.

Kindlasti foto, mis püüab pilku juba ainsamast vaatest ja jääb meelde."

 

Lapsepõlves juhtus maagilisi asju

Kunstnik Tarrvi Laamann

"Mäletan, kuidas mängisime lapsepõlves hariliku kasteheinaga (Agrostis capillaris) mängu "Kukk või kana, noor või vana" ning püüdsime arvata, mis saab. Milline on maailm pärast ühte lihtsat liigutust? Kui sain vanemaks, avanes mul võimalus külastada loomemaja Itaalias ja sealsetes metsades avastasin, et see tuttav "kastehein" (Arundo donax ehk hiid-pilliroog) on tõesti olemas, aga hoopis viie meetri kõrgune!

Järelikult olin sattunud hiiglaste maale ja seda mu elus nii olulist hetke oli vaja jäädvustada. Tundsin, nagu oleksin rännanud ajas tagasi aega, mil olin alles väga väike ja maailm tundus täis hiigelsuuri inimesi.

Need teosed sündisid 2017. aastal meie Soome sõprade Väinö Tanneri Fondi loomemajas, mis asub Itaalias iidses Mazzano Romano linnakeses (35 km Roomast).

Komplekt on valminud väärikates tehnikates: puugravüür ja õlimaal pingutatud lõuendil. 

Tundub, nagu oleks mu lapsepõlv tagasi tulnud. See aeg, mil tõmbasin harilikust kasteheinast välja parima linnu. Eesti Vabariigi president Ülle Madise valis teose "Kukk või kana, noor või vana" oma ametifoto taustaks, mida ma poleks osanud uneski oodata. Lapsepõlves juhtus maagilisi asju."

Presidentide ametlikud fotod: Ülle Madise, Alar Karis, Kersti Kaljulaid. Autor/allikas: Toomas Volkmann, presidendi kantselei

Presidentide ametlikud fotod: Toomas Hendrik Ilves, Arnold Rüütel, Lennart Meri. Autor/allikas: Presidendi kantselei

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