Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni

Pipedrive'i turundusjuht Mariliis Beger ei saanud Äripäevale kinnitada sedagi, kas Tallinna ja Tartu kontorid jäävad alles. "Seda ei saa me praegu öelda, sest eri riikides kehtivad erinevad tööseadused."

Praegu töötab kontsernis kokku ligi 800 inimest, kellest umbes pooled Eestis.

ERR-i kasutuses on ettevõtte tegevjuhi Paulo Cunha kiri, mille ta töötajatele saatis. Ta kirjutas, et ettevõte vähendab oluliselt oma suurust kõigis oma asukohtades. See tähendab vähem meeskondi, juhtimistasandeid ja asukohti. Cunha märkis, et muudatused puudutavad enamikku Pipedrive'i praegustest töökohtadest.

Cunha kirjutas, et see, kuidas ja millal täpselt muudatused toimuvad, on riigiti erinev, kuna tööseadusandlus on erinev. Ettevõte räägib järgmise kahe päeva jooksul iga töötajaga isiklikult, et selgitada, kas nende töökoht on ohus ja mis saab edasi.

Uued lahendused kiiremini

Kirjas seisis, et koondamiste eesmärk on muutuda ettevõtteks, mis toob uusi lahendusi turule kiiremini, mõistab oma kliente sügavamalt ning saavutab edu tänu oma toote tugevusele ja pakutavale väärtusele. Ta lisas, et soov on saada ettevõtteks, kus on rohkem aega süvenemist nõudvaks tööks ja vähem takistusi selle tegemisel. "Mitmes mõttes ettevõtteks, mis tegutseb sarnaselt idufirmale, millest me alguse saime," nentis Cunha.

Ettevõte soovib olla tootekeskne ning jätkata investeerimist oma peamisesse kliendihaldustarkvarasse, keskendudes teravamalt kvaliteedile ja töökindlusele. Selle kõrval ehitab ettevõte meeskondadele tehisarule tuginevat müügisüsteemi. Tehisaru salvestab müügivestlusi, hoiab andmed ajakohasena, soovitab järgmisi samme ja teeb ära rutiinsed ülesanded, et müügiinimesed saaksid pühendada rohkem aega müügile.

Ettevõte soovib vähendada sõltuvust tasulisest otsingureklaamist. Lisaks soovitakse vähendada juhtimistasandeid ja koosolekuid ning suurendada kiirust ja aega süvatööks. Cunha sõnul on plaan teha ka ettepanek koondada ettevõte vähematesse asukohtadesse nii, et suurem osa põhimeeskondadest asuks samas kontoris.

"Väikeettevõtete tarkvara ostmise harjumused ja ootused arenevad kiiresti," märkis Cunha. Klientidele väärtuse pakkumise jätkamiseks peab tema sõnul muutma seda, kuidas tarkvara ehitatakse, müüakse ja kuidas tegutsetakse.

Inimesed ootavad tarkvaralt rohkem

Kirjas seisis, et üha enam väikeettevõtteid küsib tarkvara valimisel soovitusi tehisarult. Selle tulemusena on ettevõtte kasvu vedanud tasuta veebiliiklus järsult vähenenud ja selle asendamiseks ostetav tasuline liiklus maksab rohkem. Inimesed ootavad ka tarkvaralt endalt rohkem.

Cunha sõnas, et müügiprotsessi täpne kajastamine on endiselt hädavajalik, kuid kliendid ootavad üha enam süsteeme, mis salvestavad tegevused ja andmed automaatselt, soovitavad järgmisi samme ja teevad osa tööst nende eest ära. Ta usub, et ettevõtted, kes reageerivad uuele olukorrale fookustatult ja kiiresti, väljuvad olukorrast tugevamana.

Kirjas seisis, et hiljutiste tooteuuenduste põhjal on ettevõte õppinud, et tuleb tegutseda kiiremini ja reageerida paremini klientide muutunud ootustele. "Investeerisime rohkem tootesse ja turundusse, korraldasime ümber tootearenduse, muutsime oma tööviise ja vähendasime oluliselt tegevuskulusid," sõnas Cunha.

Vaja on väiksemat ja lihtsamat organisatsiooni

Ta märkis, et need olid õiged sammud, kuid neist üksi ei piisanud. "Oma visioonile vastava ettevõtte ülesehitamiseks vajame väiksemat ja lihtsamat organisatsiooni, mis keskendub vähematele prioriteetidele ning on tugevamalt tootekeskne," lisas Cunha.

Samas nentis, ta, et koondamised ei tähenda tehisaru kasutamist kulude vähendamiseks ega inimeste asendamist tehisaruga. Tehisaru on lihtsalt muutnud seda, mida ettevõtte kliendid soovivad ja kuidas nad toote leiavad.

Äripäevale teadaolevalt sulgeb Pipedrive näiteks Portugali kontori. Tegutsetakse veel Tallinnas, Tartus, New Yorgis, Prahas, Floridas, Londonis, Berliinis ja Dublinis.

Pipedrive asutati 2010. aastal ning asutajad olid Ragnar Sass, Timo Rein, Martin Henk, Urmas Purde ja Martin Tajur.