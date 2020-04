Alexela juhatuse liige Alan Vaht rääkis ERR-ile, et Euroopa Liidu direktiivi järgi seatud kaks kuupäeva suvisele bensiinile ülemineku osas. Esimene seatud kuupäev on 1. mai, mida järgib ka Eesti.

Samas on Euroopa Komisjon toonud eraldi välja ka madala õhutemperatuuriga riigid – Põhjamaad, Baltimaad ja Ühendkuningriik – kus on lubatud pikendada suvisele kütusele üleminekut 1. juunini. "Sellest seltskonnast on Eesti ainukene riik, kes on jäänud esimese mai peale. Kõik ülejäänud madala õhutemperatuuriga riigid saavad kütust müüa maikuu lõpuni," rääkis Vaht.

Vaht juhtis tähelepanu, et Euroopa Komisjon andis üle-eelmisel nädalal välja avalduse, mis lubab praeguses kriisiolukorras pikendada suvisele bensiinile üleminekut lausa kahe kuu võrra, ehk 1. juulini. "Eriti kummaline on see, et Eestisse tuleb kütus Leedust ja Soomest, mis lähevad suvisele bensiinile üle juunikuus. See tähendab, et Eesti jaoks tuleb toota eraldi partiid suvist bensiini, mis on kallis," lisas ta.

"Me oleme palju aastaid avaldanud muret keskkonnaministeeriumile, et miks Eesti, kus sageli on jaanipäeval sama temperatuur, mis jõuludel, ei tee nii nagu teised riigid," märkis Vaht.

"Paljudel on veel talvine bensiin tanklates müügil. Keskkonnaministeerium on andnud signaali, et kui kütuse kvaliteeti tanklas kontrollitakse, siis sel aastal tehakse erand ja ei panda kirja rikkumisena, nii palju vähemalt. Aga see on olnud ainult suuline kinnitus," märkis ta.