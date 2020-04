Ratas ei toeta üldist maskikandmise kohustust

Veebisaates "Otse Postimehest" kõlanud küsimusele, kas teha avalikus kohas maskid kohustuslikuks, vastas Ratas eitavalt. Peaministri sõnul tekitaks maskikohustus probleeme näiteks inimestele, kel on kuulmispuue, samuti hingamisraskustega inimestel. "Kui me ütleme, et see mask on kohustuslik, siis see võib ühel hetkel olla tema tervisele ohtlik väga tõsises mõttes," sõnas Ratas.

Ta märkis, et Euroopas on praegu kümmekond riiki, kus on maskikandmine teatud avalikes kohtades kohustuslik, kümmekond on ka neid riike, kes pole seda kohustuslikuks teinud.

"Ülejäänud on olnud sellises alas, et on öelnud, et see on soovituslik. Mina olen öelnud, et see peaks olema sotsiaalne norm, ma pean seda õigeks. Aga kui te küsite, kas teha see kohustuslikuks näiteks ka siseruumides, ma arvan, et seda on täna üpris keeruline teha."

Maskikohustuse kehtestamise muudab peaministri sõnul probleemeseks ka maskide kättesaadavus ja nende hind, mis on varasemaga võrreldes tõusnud mitu korda ning ühtlasi tekib küsimus, kes neid maske peab jagama.

"Nii et ma arvan, et see on väga-väga keeruline. Samas, kui me räägime teatud leevendustest, siis need inimesed, kes töötavad eesliinil jätkuvalt edasi, seal isikukaitsevahendite nõue on oluline," lõpetas Ratas maskiteema.

Peaministri parteikaaslane Keskerakonnast, riigihalduse minister Jaak Aab tegi eelmisel nädalal valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski. Ettepanek on tekitanud vastakaid reaktsioone nii poliitikute kui ka teadlate ja terviseametnike poolt. Valitsus peaks maskiteemat arutama kolmapäeval.