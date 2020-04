Valgerannas kaldakindlustust rajav ettevõte ValiceCar pidi maakive tooma Koongast ja Pärnu-Jaagupist, kuigi oleks meelsasti kasutanud lähemalt kättesaadavat materjali, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põldudel asuvatele kiviaunadele, mis tekkisid maaparandustööde käigus, ei pääse olematu talve tõttu ligi ja suvel kasvab seal juba mingi põllukultuur.

Teeäärsed aunad on juba ammu tühjaks tehtud.

"Kuna nii palju on ehitusi käimas siin - just lõppes Sindi pais ja järjest sadamaid tuleb -, siis kive on üha raskem kätte saada," rääkis ValiceCari omanik ja juht Vallo Kappak.

Ta ütles, et kui Kihnu järgmise sadama ehitus lahti läheb, tuleb maakive tõenäoliselt mandrilt vedama hakata.

"Palju aastaid tagasi veeti Kihnust Kihnu laevastikuga kive Pärnusse ja ka Riiga ja veel kaugemale. Muulid, Pärnu tänavad, majade vundamendid - enamus on rajatud Kihnu kivide peale. Tundub, et Kihnus on kivi otsas. Eelmisel aastal ehitasime ka ühte sadamat ja kive oli Kihnust raske leida. Me käisime päris inimeste hoovidest kive välja võtmas," rääkis Kappak.

Tavaliselt selle peale ei mõelda, et maakivi on maavara ja seda päris igalt poolt võtta ei tohi.

"Maapõueseadus annab igale kinnisasja omanikule või selle õigust omavale isikule õiguse tarbida ja võõrandada ehituse käigus tekkivaid ülejäävaid kive ja kaevist. Küll aga selleks peab küsima keskkonnaameti loa. Jah, merest küll ei tohi neid kive võtta. Igasugune kalda muutmine või pinnase nihutamine, mis võib kaasa tuua erosiooni, võib väga ettearvamatuid tagajärgi kaasa tuua," selgitas keskkonnaameti maapõue peaspetsialist Tiit Rahe.

Ta ütles, et otsa ei tohiks maakivi Eestist siiski saada, aga võib-olla ei ole seda selle objekti läheduses, kus seda vaja on.