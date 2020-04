Ürituste korraldajad nõuavad valitsuselt täpsemaid numbreid

Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa ütles, et festivali toimumise otsust pole tehtud, kuid juba on lepitud ideega, et festival sellisel kujul, nagu on olnud varem, tänavu ei toimu.

"Me küll planeerime edasi vaikselt, väga vaikselt ja oleme põhimõtteliselt ootel just eritingimuste osas. Kui need eritingimused selguvad, et kuidas me saaksime korraldada, siis me saame selle festivali disainida sellele vastavaks," rääkis Noormaa.

Noormaa sõnul muudab olukorra keerulisemaks teade, et täpsed tingimused tulevad maikuu jooksul. "22. mail me peame ära otsustama – kas selleks ajaks on siis need tingimused loodud, välja toodud ja me saame midagi välja mõelda või mitte. Muidu me ei jõua lihtsalt korraldada seda sündmust," lausus ta.

Arvamusfestivali eestvedaja Kasper Tammist ütles, et nemad on valmis festivali korraldama ka väiksema publiku arvuga.

"Kui tavapäraselt on 4000–5000 inimest ühel päeval, siis me oleme valmis inimeste arvu vähendama. Ja oleme selles suunas ka väikseid plaane juba välja töötamas," ütles Tammist.

Suurürituste korraldajail on valitsusele ka konkreetne soovitus. "Mitte väga kaua viivitada nende otsustega ja öelda võimalikult konkreetselt – mis publiku arvuga, mis tingimustel, mis ajaks. Neid me väga ootame," ütles Noormaa.

Noormaa märkis, et valitsuse teates nimetatakse küll suurüritusi, tegelikult ei tea täna vist mitte keegi misasi on Eesti vabariigi mõistes suurüritus.

Arkadi Popov: numbrid tulevad siis, kui olukord paraneb

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles "Aktuaalses kaameras", et täna ei saa veel suurürituste toimumisest rääkida ning lubatud publiku arvust saab täpsemalt rääkida siis, kui epidemioloogiline olukord muutub.

"Täna me ei räägi üldse sellest, et taolist üritust saab korraldada. Millal saab, näitab epidemioloogiline olukord ja valitsuse otsus. Me (terviseamet - toim.) saame anda sisendeid nendele, kes korraldavad," lausus ta.

Popovi sõnul tähendab muutuv olukord, et pikka prognoosi ei saa teha ning numbreid pole mõtet täna välja öelda.

"Täna ei saa väga täpselt öelda, sest epidemioloogiline olukord muutub kogu aeg. Kui olukord paraneb, siis tulevad numbrid. Numbritest me räägime siis, kui epidemioloogiline olukord on selgelt teine kui täna," ütles ta.

Popovi sõnul tehakse ürituste külastajate piirarvud kindlasti avalikuks, kuid tema neid täna ei tea. "Ma ei tea neid numbreid täna. Me räägime praegu sellest, mida me teeme maikuus. Võib-olla epidemioloogiline olukord muutub poole kuu pärast, kuu aja pärast on teine olukord," lausus ta.

Popovi sõnul saab kindlasti olema oluline see, kas üritus toimub väljas või sees ning milline on üritusel osalejate vanusegrupp.