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Viljandi folk ootab uut külastusrekordit

Eesti
Algas Viljandi Folk
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28 pilti
Eesti

Tuhanded muusikasõbrad on juba kogunenud Viljandisse, et osa saada 33. korda peetavast pärimusmuusika festivalist. Korraldajad loodavad uut külastusrekordit.

Viljandi pärimusmuusika festivali esinejad, ligi 60 kollektiivi või üksikartisti, sammusid uhkes rongkäigus läbi linna. Pühapäeva südaööni kestev pidu kuulutati avatuks Kaevumäel, kus linnapea Jaak Pihlak andis sümboolse võtme festivalipealik Ando Kivibergile lootuses, et pidu õnnestub.

"Eelkõige on esinejad uued, mõned on küll vanad, aga enamik on ikka uued," rääkis festivali programmijuht Tarmo Noormaa. "Kuna festivali teema on pühendatud pillidele, siis on meil olemas ala, kus saab proovida erinevaid rahvapille."

Kuigi paljusid teisi muusikasündmusi saadavad rahalised raskused, on Viljandi folgi külastajad jäänud ka tänavu oma lemmikfestivalile truuks. Mullu käis Viljandis nelja päevaga 38 000 külastajat.

"Kui me eelmisel aastal tegime külastusrekordi või piletiosturekordi, siis mulle tundub, et tänavu võib see isegi puruneda," nentis Kiviberg.

Viljandi folk sündis 1993. aastal, ning kolm aastat hiljem hakati koolitama pärimusmuusikute järelkasvu. Tänavune etnolaager oli juba 30. Täna oli noortel muusikutel esimene võimalus näidata, mida laagris õpiti.

"33 aastat tagasi võis sellest ainult näha väga ilusaid ja kauneid unenägusid," tõdes Kiviberg. "Praegu me vaatame toimuvat, kui palju on esiteks erinevaid muusikakoole, kus pärimusmuusika õpe on sisse viidud, ning kui palju on kõikvõimalikke pärimusmuusika sündmusi. Nii elus pole minu arvates pärimusmuusika veel kunagi olnud."

"Kindlasti Zetod ja Duo Ruut. Aga ma arvan, et me vaatame kõik niimoodi järjest nii palju, kui jõuab," rääkisid festivali külastajad Taavi ja Anna Maria Pärnust oma lemmikutest.

"Minu vend, kes on 15-aastane, mängib siin praegu lava peal ja tema kontsertidel käime fännamas," ütlesid Viljandist pärit külastajad Leanika ja Eik.

"Kõik need inimesed ja see kultuur ja see mõte, miks me siia kõik kokku oleme tulnud," märkis festivali külastaja Emma Tallinnast seda, mis sündmuse eriliseks teeb. "Ja see pärimuse hoidmine, nad päris naudivad seda hoidmist, see mulle väga meeldib."

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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