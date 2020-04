Siberis on puhkenud üle 90 metsapõlengu

Kuiv kevadilm ja kulupõletamine on toonud Siberis kaasa üle 90 metsatulekahju.

Kõige tõsisem on olukord Irkutskis, Kemerovos, Novosibirskis ja Altais, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel aastal saabus kevadilm Siberisse erakordselt vara ning vihmata. Mõned tulekahjud on süüdanud loodus ise, kuid enamus on alguse saanud kulupõletamisest, mis on tugeva tuule tõttu kontrolli alt väljunud.