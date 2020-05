Soome on juba varem välja öeldud reisipiiranguid puudutavad seisukohad kinnitanud ning nendega saab igaüks tutvuda Soome piirivalve kodulehel.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et 14. maist on võimalik edasi-tagasi liikuda Eesti kodanikel, kes töötavad Soomes. Lisaks on võimalik edasi-tagasi liikuda Eesti inimestel, kes õpivad Soomes. Samuti on võimalik edasi-tagasi liikuda muul erakorralisel põhjusel – Soome poolelt on näiteks toodud matused, perekondlikud küsimused.

Soome jõudes soovitatakse inimesel olla 14 päeva vabatahtlikus karantiinis. "Soome asutuste soovitus on see, et inimesed kohaldaksid iseenda suhtes karantiini vabatahtlikult 14 päeva jooksul. See tähendab, et töötajad, kes naasevad Soome territooriumile, peaksid hoiduma muust ringiliikumisest," ütles Reinsalu.

Samas jäävad piirangud kehtima turistidele. Reinsalu sõnul soovib Soome meelelahutuse või lõbureisi eesmärgil edasi-tagasi liikumist või Soome tulekut vältida vähemalt 13. juunini.

Reinsalu märkis, et Eesti on avaldanud valmidust tähtaegade üle läbirääkimisi pidada. "Meie vaates on mõistlik, et need otsused võetakse vastu sümmeetriliselt. Praeguse seisuga on Soome üldiseid piiranguid pikendanud 13. juunini. See ei tähenda, et neid ei saa üle vaadata ka varem," ütles välisminister.

Samas võib juhtuda, et Soome hoopis pikendab piiranguid, kui viiruse levik hoogustub. "Riigid vaatavad neid piiranguid üle ja vajadusel pikendavad, ja ei saa välistada, et ka Soome pikendab pärast 13. juunit. Seda kindlust ei ole võimalik anda ka Soome ametivõimudel, sest riigid jälgivad viiruse leviku dünaamikat ja teevad selle alusel otsuseid," lausus Reinsalu.