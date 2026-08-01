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Urmas Reinsalu: Schengeni peatamine liikmesriigi suhtes on ratsionaalne meede

Eesti
Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti siseminister Igor Taro ei pea õigeks Hispaania isoleerimist seoses sealse rändesurvega ning leiab, et riiki tuleb kriisis toetada. Isamaa esimees Urmas Reinsalu on teisel seisukohal ja nõuab Hispaanialt otsustavamat tegutsemist ebaseadusliku rände tõkestamisel.

Reedel teatas Itaalia välisminister Antonio Tajani, et Itaalia peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga pärast migrantide sissevoolu viimase Põhja-Marokos asuvasse Ceuta enklaavi.

Eesti Hispaaniaga Schengeni lõpetamist ei poolda. Siseminister Igor Taro kirjutas sotsiaalmeedias, et see oleks Euroopa Liidu ja NATO liitlase reetmine. "Maroko toetatud rändesurve on täpselt samasugune, mida koges Soome Venemaa suunalt ja mida Balti riigid, nüüd ka Eesti, saavad tunda Valgevenest," lisas ta.

"Meil tuleb praegu mõelda, kuidas Hispaaniat aidata ja toetada, mitte aga arutada, kuidas ta üksindusse maha jätta," selgitas minister.

Opositsiooni kuuluva, kuid suurima toetusega erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu Taroga ei nõustu.

"Mitmed riigid on piirikontrolle karmistanud, kartes põhjendatult Hispaaniast rändevoogu ning soovides Hispaaniat survestada rändepoliitikas Euroopa Liidu piiri kaitsmisel otsustavamalt tegutsema. Itaalia on pannud ette Schengeni staatuse peatamise. Eesti siseminister mõistis selle hoiaku hukka. Ma ei ole temaga nõus," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

"Eesti peaks olema nende riikidega solidaarne, kes nõuavad Hispaanialt otsustavat käitumist Euroopa Liidu välispiiri kaitsel, mitte rände õhutamist. Schengeni peatamine liikmesriigi suhtes on täiesti ratsionaalne meetod ebaseaduslikule rändele uute tõkete seadmiseks kriitilises olukorras, kui riik samal ajal ei tule toime ning õhutab ise ebaseaduslikku rännet," lisas Reinsalu.

"Just Schengeni ruumi säilimise huvides on nõudlikkus Hispaania suhtes. Ränderünnaku õnnestumine ei tohi olla alus Euroopa Liitu pääsemiseks. Üllatav, et Eesti valitsus seda loogikat ei taju. Peaksime algatama koos teiste samameelsete riikidega sisulise arutelu ebaseadusliku rände tõkestamise kohustusest liikmesriikidel ja selle suutmatusega kaasnevatest tagajärgedest," nentis Isamaa esimees.

"Selle esmane lähtekoht on selge: seaduserikkumine riikidega Euroopa sisenemisel ei tohi tekitada õigusi. Riigid peavad sellest põhimõttest kinni pidama ja seda jõustama. Lahendus ei ole ammugi pagulaste ümberpaigutamine," selgitas Reinsalu. 

Rahvuskonservatiivsesse erakonda Põlissoomlased kuuluv Soome siseminister Mari Rantanen kritiseeris reedel teravalt Hispaaniat suutmatuse eest kontrollida oma piiri Ceutas. 

"Nii ei saa jätkuda. Kõik Euroopa riigid peavad toetama Meloni ettepanekut. Riigid, kes ei täida oma kohustust kaitsta välispiiri, ei saa kuuluda Schengeni alasse," kirjutas Rantanen sotsiaalmeedias. 

Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril.

Toimetaja: Merilin Leetna

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