Eesti saab esimese riigina Jaapanilt uuringutes osalemiseks potentsiaalselt COVID-19 raviks kasutatavat ravimit Avigan, mille toimeaine on favipiraviir.

Jaapani valitsus andis Eesti suursaatkonnale Tokyos üle saadetise ravimit Avigan, mis jõuab Eestisse järgmisel nädalal, teatas välisministeeriumi pressiteenistus.

Aviganon eksperimentaalne antiviraalse toimega ravim, mida kasutatakse Jaapanis gripi ravimisel, kuid seda on katsetatud ka teiste viirusnakkuste puhul. Ravim sai Jaapani meditsiinivõimude heakskiidu 2014. aastal.

Favipiraviiri avastas 1998. aastal Yousuke Furuta ning selle tootja on ettevõte Fujifilm Toyama Chemical.

Pandeemia puhkemise järel on välisministeerium koostöös ravimiametiga uurinud võimalusi Avigani saamiseks, ravimiuuringus osalemiseks ning potentsiaalseks kasutamiseks COVID-19 raviks, teatas välisministeerium. Ravimiuuringutes osalemiseks ja eksperimentaalseks kasutamiseks on Avigani Jaapanilt COVID-19 ravis testimiseks palunud rohkem kui 80 riiki. Inimuuringuteks mõeldud ravimi väljastas Jaapan rahvusvahelise koostöö raames tasuta, Eestil on kohustus jagada Jaapaniga kliiniliste uuringute tulemusi.

"See, et Eesti saab Jaapanilt ravimit Avigan, on väga hea näide rahvusvahelisest koostööst kriisiolukorras," ütles välisminister Urmas Reinsalu. "Vestlesin neljapäeval oma Jaapani kolleegi Toshimitsu Motegiga ning tänasin teda," lisas välisminister pressiteate vahendusel.