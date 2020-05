Jaapan lõpetas suuremas osas riigist eriolukorra

Riik otsustas eriolukorra lõpetada, sest tuvastatud uute nakatumiste arv on viimasel ajal järsult kukkunud, vahendas BBC.

Eriolukord jääb aga kehtima jätkuvalt pealinnas Tokyos, Osakas ning Hokkaido saarel, kus tuvastatakse iga päev uusi nakatumisi.

Peaminister Shinzo Abe ütles, et Jaapani üldine nakatumiste määr on vähenenud kõrgaja tasemest kõigest seitsmendikuni. Samas kutsus peaminister inimesi üles olema jätkuvalt valvsad, kandma maske ning järgima suhtlusvahemaa soovitusi.

"Kui võimalik, siis enne 31. maid me soovime lõpetada eriolukorra ka ülejäänud piirkondades," ütles Abe.

Jaapan sai alguses küll tugevat kriitikat selle eest, kuidas riik tegeles koroonapuhanguga ristluslaeval Diamond Princess, mis seisis Yokohamas kai ääres. Samas on riik suutnud vältida epideemia nii suurt ulatust nagu näiteks USA-s või Venemaal.

Jaapani liidritel ei ole eriolukorra ajal olnud õiguslikku jõudu sundida riiki karantiini. Kuigi kohalikud omavalitsused saavad kutsuda ettevõtteid üles uksi sulgema ja soovitada inimestel kodus püsida, ei saa nad määrata karistusi, kui inimesed otsustavad soovitusi mitte täita. Vaatamata niisugusele korrale näitavad andmed, et liikumine Jaapani avalikus ruumis on märkimisväärselt langenud.

Ametlikke andmeid koguva Johns Hopkinsi ülikooli teatel on Jaapanis kokku leidnud kinnitust 16 049 koroonaviirusesse nakatumist, 678 inimest on surnud.

