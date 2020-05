Pärast kasvavat kriitikat ja tuhandeid surmasid New Yorgi osariigi hooldekodudes muutis osariik nüüd märtsis kehtestatud korda, mille järgi ei tohtinud hooldekodud keelduda vastu võtmast haiglapatsiente, kellel oli diagnoositud COVID-19. Uue korra järgi saavad haiglad patsiente saata hooldekodudesse vaid siis, kui nende testitulemused on negatiivsed, kirjutab ajaleht.

12. mai seisuga on osariigi hooldekodudes koroonaviirusega seotud surmasid olnud 5398, mida on rohkem kui üheski teises USA osariigis.

Osariigi assemblee demokraadist liige Ron Kim nimetas koroonapatsientide saatmist hooldekodudesse "saatuslikuks veaks".

Osariik tegi kõnealuse otsuse 25. märtsil. Arstid ja hooldekodud hoiatasid toona, et taoline otsus võib kaasa tuua nakatumise laine. Taastusravi ühingu esimees Christopher Laxton märkis lehele, et ta on kindel, et osariigi otsus põhjustas raskete haigusjuhtumite ja surmade kasvu hooldekodudes.

Osariigi kuberner Andrew Cuomo põhjendas patsientide saatmist hooldekodudesse kiire vajadusega voodikohtade järele. Cuomo ei tunnistanud, et esialgne otsus oleks olnud vale ning lisas, et tema hinnangul oleks pidanud hooldekodud keelduma patsientide vastuvõtmisest. Cuomo nõuandja täpsustas, et kui hooldekodudel polnud võimalusi patsiendi majutamiseks, oleks pidanud nad leidma koha, kus võimalused olid olemas.

Samas näitavad osariigi otsused, et hooldekodudes toimuv polnud nende jaoks sugugi esmase tähtsusega. Viiruse hooldekodudesse jõudes polnud seal võimalik end testida ning suur puudus oli kaitsevahenditest, kirjutab WSJ.

Osariik pole suutnud ka arvet pidada, kui palju on hooldekodudes koroonaviirusega asukaid surnud. Samas on teada, et hooldekodude surmad moodustavad märkimisväärse osa osariigi koroonaviirusega seotud surmadest.

Osariigis asuva hooldekodu juhataja ütles ajalehele, et nende 409-kohalises asutuses on 11 kinnitatud ja 45 tõenäolist koroonaviirusega seotud surmajuhtumit.

Juhataja ütles, et nemad oleksid vastu võtnud vaid negatiivse testitulemuse andnud patsiente, kuid osariigi määrus ei lubanud patsientidel vahet teha.

Hooldekodud on osariiki kritiseerinud ka kaitsevahendite puuduse pärast.

Kogu osariigi peale oli 12. mai seisuga registreeritud 22 013 koroonaviirusega surmajuhtumit. Osariigi hooldekodudes on ametlikult kinnitatud viirusega seotud surmajuhtumeid 2572, mitteametlikke on lisaks 2646.

Kogu riigi peale kokku on ajalehe andmetel hooldekodudega seotud 28 000 koroonasurma.