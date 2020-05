Lätis kaduma läinud suur droon leiti üles

Lätis maikuu alguses kaduma läinud suur, 26 kilo kaaluv ja kiirusega kuni 70 km/h sõita suutev droon on leitud, teatas Läti tsiviillennundusamet.

2. mail kaduma läinud droon põhjustas Lätis palju segadust, sest vahepeal oli Riia lennuruum suletud.

Droon leiti Garkalne piirkonnas asuvas metsas, kus ta oli takerdunud puude okstesse.

Portaali lsv.lt teatel on droon üle antud tsiviillennundusametile, kes uurib lennu kohta rohkem infot. Praeguseks on teada, et droon maandus puu otsas 2. mail kell 19.48.