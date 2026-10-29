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Reedel sajab vihma

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Reedel liigub väike osatsüklon üle Soome Laadoga lähistele. Selle lohk suundub üle Eesti ning toob meile vihmahooge. Õhutemperatuur on pilvisel ööl enamasti 5 kraadi ümber, päeval tõuseb 10 kraadi lähedale.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on udu. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul Ida-Eestis ka lõunatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ning sooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Reede hommik on pilvine ja vihmahoogudega. Tuul puhub läänekaarest 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s ja õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 10 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, saartel loodetuul kuni 14 m/s. Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Öö hakul tihedamad sajupilved eemalduvad ja päeval on vihmahooge pigem hõredalt ja harva. Nii öösel kui ka ennelõunal on mitmel pool udu ja puhub nõrk põhjakaare tuul. Öösel on 0 kuni 9, päeval 6 kuni 10 kraadi. Ka pühapäeval on ilm peamiselt sajuta, kuid taevas on siiski pilves ning öö ja ennelõuna on taas mitmel pool udune. Tuul on enamasti nõrk ja muutub tuntavamaks õhtul. Öine õhutemperatuur võib langeda kergesse miinusesse nii pühapäeval kui ka uue nädala algul, mil öösel on -1 kuni +9 kraadi. Ja päeval on 6 kuni 10 kraadi. Esmaspäeval jõuavad meieni uued tihedamad vihmapilved ja ka teisipäev tuleb sajune ning prognoosi järgi võib õhtuks vihma sekka ka lörtsi tulla.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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