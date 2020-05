Nordica lendude kadumine pani Eesti lennuettevõtted kollektiivselt koondama

Nordicale tööjõu allrenti teinud, piloot Tõnis Lepale kuuluv Nordic Crew Management on esitanud 69 töökoha esialgse koondamisteate. Ettevõte toob põhjuseks töömahu vähenemise, sest lennutegevus Eestis on peatatud.

Tõnis Lepp selgitas ERR-ile, et koondamisteateid ettevõttes kellelegi veel üle antud ei ole, sest eesmärk on vähendada 69 töökoha võrra töömahtu, mitte aga inimesi.

"Sisuliselt, kui kõik inimesed on nõus meie ettepanekuga jätkata 1. juulist ca 50-protsendilise töökoormusega, siis me ei koondaks mitte kedagi. Maikuu lõpuni on töötajatel võimalik otsustada, võib-olla soovib mõni üldse ära minna. Koondamine on ju hetkeks soodsam, saab korraga rohkem raha. Samas alla kolmeaastaste laste vanemad ei pea sellega üldse nõustuma ja söövad sellega ära teiste inimeste võimaused tööle jääda. Meil maht on teada, mille võrra peab vähenema, aga kuidas me jagamisi teeme, sõltub juba inimeste otsustest, tujudest, tunnetest ja teadmistest," ütles Lepp.

Seetõttu on võimalik, et maikuu lõpuks, mil inimeste plaanid ja nõusolekud selguvad, ei pruugi ettevõte ühtki koondamisteadet üle anda.

"Uue töölepinguga tahame alustada 1. juulist, siis on kuu aega etteteatamist, juhul kui on kellelgi koondamine, nii nagu seadused ette näevad," täpsustas Lepp. "Põhimõte on igal juhul alles jääda ja edasi töötada."

Lepa rendiettevõttes on tööl umbes 160 inimest, kus töötab üksnes pardapersonal - piloodid ja stjuardessid.

Igas osakonnas on töömahu vähendamise kvoot erinev, 50 protsenti on keskmine indikatsioon.

"Näiteks kaptenitele teeme ettepaneku, et nad jääksid 40 protsendi peale ehk me vähendame 60 protsenti nende tööd," tõi Lepp näiteks.

Regional Jet ise koondab 27 töökohta. Ka nemad põhjendavad seda nõudluse drastilise kahanemisega lennunduses.

Ettevõtte kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et Regional Jetis töötab kokku 111 inimest. Seega koondatakse veerand töökohtadest. Inimesed said koondamisteate kätte reedel. Kõik koondatavad on seotud kaubamärgiga X Fly.

"Nagu seadus ette näeb, on kaks nädalat aruteluaega töötajatega. Me soov on see, et pigem võimalikult palju töökohti säiliks, aga et töökoormus langeks. Aga see pole ainult meie otsustada, vaid selgub läbirääkimise käigus inimestega," kommenteeris Uibo.

Kolmas lennundusettevõte PAS Aviantion International koondab 13 töökohta. Ka nemad toovad põhjendusena koroonaviiruse laastavat mõju rahvusvahelisele lennundusele. Ka PAS rentis Regional Jetile tööjõudu ning nõudluse ärakukkumisega on nad sunnitud töötajatest loobuma.