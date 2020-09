Ilmar Raag: Oscarite kriteeriumitest

Oscarite uued reeglid on igal juhul tugev seisukohavõtt, kuid see ei muuda tõenäoliselt midagi väga tugevalt USA filmitoodangu põhiosas, kirjutab Ilmar Raag.

Esiteks. Ei ole sellist asja nagu kõigi poolt ühtemoodi mõistetud hea film.

Vaadake näiteks kasvõi Oscari filmide ja kassamenukite suhet. Kaheksal juhul kümnest ei lange aasta vaadatuim film ja parima Oscari võitnud film kokku. "Avengers", "Transformers", "Spiderman" ja Disney animatsioonid saavad enamasti rohkem vaatajaid kui Oscari võidufilmid. See tähendab, et lai popkorni publik hindab teistsuguseid filme, kui akadeemikud on ajalooliselt teinud.

Niisamuti lahknevad näiteks USA filmikriitikute erinevad auhinnad Oscaritest, sest viimast peetakse liialt meinstriimiks. Seega, Oscarite tegelik mõju on ülehinnatud.

Teiseks. Igal auhinnal on alati oma ideoloogiline profiil olnud.

Olgu tegemist Berliini Kuldse Karu, Cannes'i Kuldse Palmioksa või mingi muu auhinnaga, neil kõigil on taotlus olla sotsiaalselt tähenduslikumad kui lihtsalt meelelahutuse auhindade andmine. Oscareid ja Ameerika filmiakadeemiat on alati ümbritsenud ideoloogiatuuled.

Kolmandaks. Kõige olulisem küsimus - kas seetõttu nüüd jääb vaataja mõnedest headest filmidest ilma?

Väga vähe tõenäoline. Eriti USA süsteemis on produtsentide otsustes turunduslik aspekt kõige tugevam. Keegi ei ole kunagi teinud filmi, mille ainus eesmärk on saada Oscarit. Küll on aga oluline küsimus: "Kas kavandatava filmi jaoks on olemas publik?" Ja siin tuleb mängu ühiskonna sotsiaalne kooslus ja vaatamisharjumused.

Me näeme kuidas majanduslikult iseseisvamate naiste tõusuga ühiskonnas on kultuuriruumi tekkinud ka nn chick flick-id ehk naistefilmid. Niisamuti on näha, kuidas latiinokogukonna kasvuga on nende kajastatus filmides kasvanud eriti viimase 20 aasta jooksul jne.

Kui midagi tõeliselt piirab vaatajate juurdepääsu filmidele, siis on need reitingud või televisioonide erinevad community standardid. Aga ka nende puhul näitab ajalugu, et publik on alati leidnud oma filmi mingilt muult kanalilt.

Iga levitaja, kes liiga jäigalt jääb kinni mingitesse eneseregulatsiooni piirangutesse, on ajalooliselt sattunud raskustesse. (Vaadake production code'i saatust.)

Seega, Oscarite uued reeglid on igal juhul tugev seisukohavõtt, kuid see ei muuda tõenäoliselt midagi väga tugevalt USA filmitoodangu põhiosas. Reaalne võluvits on endiselt vaatajate suurte numbrite käes.

Ühe tulevikustsenaariumi kohaselt võib Oscar kaotada veidi oma mõjujõus. Teise tulevikustsenaariumi kohaselt ennetavad taolised reeglid juba niigi toimivaid demograafilisi muutusi.

Kommentaar põhineb Ilmar Raagi Facebooki-postitusel.