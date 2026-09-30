X!

Michal: kõrgemate riigiteenistujate palgakasv väheneb

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal kinnitas saates "Esimene stuudio", et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu.

"Me vähendame kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu täpselt samamoodi, nagu me tegime valitsuses varasema otsusega. Ma imestan, et seda ei ole välja lekkinud, aga selle otsuse me tõesti oleme teinud," ütles Michal.

Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. 

"Nüüd peab ilmselt riigikogu seda hindama hakkama, sest palgakäärid kohtunike, riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on juba üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad. Nii et selle palgatõusu me lükkame edasi või õigemini vähendame tõusunurka, nii on vist korrektne öelda," sõnas Michal.

Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe.

"Me oleme nüüd kolm aastat kümme protsenti kärpinud – erandiks on olnud pensionid, õpetajad, kaitsevõime ja politsei – ning vähendame poole protsendi võrra defitsiiti, nagu Eesti Pank ja eelarvenõukogu on soovitanud," ütles Michal.

Ta ütles, et kui  järgnevad valitsused vähendavad samamoodi poole protsendi kaupa defitsiiti, siis püsib võlakoormuse kasv kontrolli all ja eelarvega saab lõpuks tasakaalu.

Peaministri sõnul on aktsiisitõusude ärajätmine alati võimalik. 

"Aktsiisitõusu võib alati ära jätta, sest maksumaksja jaoks soodsamate muudatuste tegemisel ei kehti kuue kuu etteteatamise reegel. Sarnaselt jätsime ka eelmisel korral aktsiisitõusu vahetult enne ära," ütles Michal.

Saatejuhi küsimusele, kui realistlik on võimalus, et see läheb riigikogust läbi, vastas peaminister, et see sõltub sellest, milline on kütuse hind järgmisel kevadel. 

Kõrgemate riigiteenistujate palgad on indekseeritud, kuid 2023. aastal vastu võetud seadusemuudatusega pidurdati nende palgatõusu ajutiselt poole võrra, et säästa nelja aastaga 20 miljonit eurot. 2028. aastal pidanuks seadusemuudatuse eelne olukord taastuma.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:02

Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

22:40

Marta Vaarik: kaabakana käituv laps vajab empaatiat ja hellust

22:38

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

22:37

Michal: kõrgemate riigiteenistujate palgakasv väheneb

22:29

ETV spordisaade, 30. september

22:14

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

21:57

Narva õhukvaliteet oli üllatavalt hea

21:49

Neljapäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

21:40

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

21:37

ERR Ukrainas: Harkivi elanikud elavad pidevas ohus, ent kodust ei lahku

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

10:15

Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

29.09

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

06:11

Tallinna linn peab sõda tänavakunstiga

09:11

Briti mereväe ülem: JEF loob uued lahinguüksused ja saab meie tuumaheidutuse

11:12

AÜE-Iisraeli lend maandus väidetava pilootide kakluse tõttu Saudi Araabias

17:54

Tartu linn soovib ehitada uue silla

06:30

Babiš: Tšehhi saadaks Balti riikide toetuseks kaks brigaadi

10:49

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku Uuendatud

12:54

Peterkop: kaitseministeeriumi kantsler vahetati seadusele vilistades

29.09

Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

ilmateade

SPORT

23:02

Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

22:38

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

22:29

ETV spordisaade, 30. september

22:14

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

loe: kultuur

19:57

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Indrek Koff

18:53

Sten Kauber: meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk

18:53

Kristjan Hallik: sümfooniaorkester on üks lääne kultuuriruumi tippsaavutustest

18:39

Lasnamäe paviljoni uued juhid: sütitas soov olla 16-aastaste eelistatuim näitusepaik

loe: eeter

22:40

Marta Vaarik: kaabakana käituv laps vajab empaatiat ja hellust

15:21

ETV tähistab muusikakuud uue suure muusikamängu ja mitme kontserdiga

13:18

Psühholoog: konflikte ei tohi laste eest ära peita

13:15

Dominiiklaste ordumeister: maailm on oma olemuselt hea

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.09.2026 18:00:00)

16:25

Viru maakohus mõistis narkokurjategijad aastateks vangi

16:15

Kiili ja Kunnas kandideerivad keskerakonna nimekirjas

15:25

Raadiouudised (30.09.2026 15:00:00)

12:55

Itaalia ja Tšehhi sooviks Euroopa Liidu süsinikuturu laiendust kärpida

12:50

Jäätmereformi mõju prügi sorteerimisele võib selguda alles mõne aasta pärast

12:35

Vallad ja linnad plaanivad kultuuritöötajate palgafondi tõsta

12:30

Kortermajade renoveerimist toetatakse edaspidi väiksemas mahus

12:25

Raadiouudised (30.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (30.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo