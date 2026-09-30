Narva õhukvaliteet oli üllatavalt hea

Õhuseire mõõtebusse võiks võrrelda sõeluuringu mobiilse laboriga. Bussid käivad Eesti eri paigus ja mõõdavad õhukvaliteeti seal, kus paikseid mõõtejaamu pole. Õhu tervisest saabki tihti ülevaate vaid kohale sõites, Eesti keskmist usaldada ei tasu.

"Eesti elanike keskmine kehatemperatuur on 36,9, see meile palju ei ütle. Kellelgi on 42 ja sama on õhukvaliteediga. On kohti, kus on see halb," ütles keskkonnauuringute keskuse õhu- ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa.

Mõõtebussis on peidus kümmekond andurit. Iga aparaat jälgib ühte konkreetset saasteainet. Tolmuandur hingab nagu inimene.

"Sama kogus õhku, mida me hingame tunni jooksul, liigub läbi selle filtri. Kogu see tolm, mis seal sees on, jääb filtri peale kinni. See aparaat imeb proovi sama kiiresti, kui inimene hingab," selgitas Teinemaa.

Narvas imetud õhk lindile jälgi ei jäta ja ka teiste näitajate poolest on piirilinna õhukvaliteet üllatavalt hea. Elektrijaama puhastusseadmed töötavad hästi ja mis peaasi, ahikütet Narvas praktiliselt pole.

"Kuna eramajad on madalad ja ahiküttel meil puhastussüsteeme pole, sõltub kõik sellest, kuidas inimene kütab. Kas ta kütab normaalse puiduga või paneb mingit jama sinna. See on, kuidas jumal juhatab," rääkis Teinemaa.

Narvast sõidab mõõtebuss Tallinna Nõmmele. Varsti algab seal ahiküttehooaeg.