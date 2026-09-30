Kaupo Meiel: presidendil võiks olla ka süvariigi ja vaesuse nõunik

Järgmisel presidendil Ülle Madisel on viimane aeg teha Eesti elu muutvad otsused ning valida endale nõunikud, kes hoolitseksid ka süvariigi, esoteerika ja vaesuse eest, arutleb Kaupo Meiel Vikerraadio päevakommentaaris.

Valitud presidendi Ülle Madise ametisse astumiseni on jäänud paar nädalat ja seega käivad viimased ettevalmistused uue riigipea ametiajaks, mis väljapaistvaimas osas tähendab praegu nõunike valimist.

Järgmise presidendi nõunike nimed pakuvad üsna laialdast huvi ja see on ka mõistetav, kuna need näitavad suunda, kuhu president plaanib liikuma hakata. Ei tasu siiski unustada, et ega me neist nõunikest järgneva viie aasta jooksul eriti ei kuule, sest nemad moodustavad presidendi taustajõu ning just presidendi, mitte tema nõunike, mõtete ja tegemistega on vajalik kursis olla.

Presidendi nõunikud on seega laiema avalikkuse ees siis, kui nad välja valitakse, ja siis, kui nad välja vahetatakse. Nõunikud, kelle Ülle Madise on nüüdseks välja valinud, on igatahes keskmisest tuntumad ja minust lugupeetumad.

Presidendi kantselei direktoriks saab Paavo Nõgene, julgeolekunõunikuks Rainer Saks, sisenõunikuks Vladimir Svet, kommunikatsiooninõunikuks Harrys Puusepp, kultuurinõunikuks Jaak Prints ja riigikaitse nõukogu nõunikuks Taimar Peterkop. See nimekiri pole muidugi täielik, aga selle eest parajalt värvikas, et anda alust nii rahuloluks kui ka skeptilisematele kodanikele kahtlustusteks, et süvariik on Kadriorgu vallutamas ja edaspidi kuuleb sealt peamiselt kodumaa sotsiaaldemokraatlikke karjeid. Võib minna nii ja võib minna naa, eks me näe, ei pea väga kaua ootama.

"Muidugi meeldib meile kõigile rääkida, kui olulised on eesti kultuur, riigikaitse, tõde ja õigus, aga igapäevaselt tegeleme hoopis kõige muu kui nendega."

Nõunike vastutusvaldkonnad, olenemata sellest, kes nende eest hoolt hakkavad kandma, on edaspidigi siiski traditsioonilised, kuna peavad astuma ühte sammu presidendi tööülesannetega, aga võib-olla oleks aeg veidi laiemalt mõelda, sest muidugi meeldib meile kõigile rääkida, kui olulised on eesti kultuur, riigikaitse, tõde ja õigus, aga igapäevaselt tegeleme hoopis kõige muu kui nendega.

Esmalt olekski ehk vaja presidendile juba mainitud süvariigi nõunikku. See oleks nõunik, kes kehastab kogu seda paljuräägitud süvariiki, tegeleb vastavalt vajadusele selle arendamise või varjamisega, võtab enda kanda kõik selleteemalised rünnakud ja ülejäänud nõunikel pole vaja tänu sellele süvariigiga tegeleda ning saavad keskenduda vastavalt julgeolekule, kultuurile, välispoliitikale, sisepoliitikale ja nõnda edasi.

Eestlased on küllaltki esoteerikahuviline rahvas ja kuna president esindab omal moel rahvast, siis vajaks temagi oma kantseleisse oma selgeltnägijat, astroloogi või lausa nõida. Kui presidendil on seaduses ette nähtud võimalused midagi öelda või otsustada ammendatud, siis saaks suunata pilgu tähekaardile või korraldada Kadriorus šamanistlik riituse.

Rahva jaoks muudaksid sellised ettevõtmised presidendi institutsiooni tublisti lähedasemaks ja oleks ju kena, kui inimesed üle Eesti ja president koos oma nõunikega vaataksid ühel ja samal ajal tähistaevasse, nentides, et nüüd on Merkuur retrograadis või mõnes muus põnevas kohas, mis tähendab, et kõik läheb hästi.

Kindlasti ei saaks president läbi vaesuse nõunikuta. See oleks nõunik, kes oma töö eest palka ei saa, vaid hoopis maksab selle eest ja mitte vähe. Iga kuuga muutub vaesuse nõunik järjest vaesemaks, tema riided räbalduvad viie aasta jooksul, ta kõhnub, kuni on täitsa luukere valmis, ja temaga peavad kohtuma kõik uued ministrid ja isegi väliskülalised, et nad vaeseid inimesi ära ei unustaks. Katkematuid näguripäevi nägev vaesuse nõunik võiks vabariigi aastapäeval seista käsundusohvitseri asemel presidendipaari selja taga, kuni kurnatusest kokku variseb.

Eks neid nõunikke võiks muidugi veel palju olla. Näiteks kui presidendil oleks ühtaegu metsakaitse nõunik ja metsaraie nõunik, siis oleks tore vaadata, kuidas nad Kadrioru pargis teineteist katkematult taga ajavad ja kakelust ei lõpeta, umbes nagu oravad, aga vähem kähara sabaga.

Muidugi ei saa mööda tehisarust, ka sel teemal peab keegi presidendile nõu andma ja see peab olema keegi süsteemist seest ehk siis robot. Eesti kui eeskujuliku digiriigi renomeega maa oleks just õige koht, mille riigipeal oleks maailma esimene robotnõunik ja mitte ainult virtuaalne, vaid ikka lihast ja luust või õigemini metallist ja protsessoritest. Robotnõunik oleks ühtlasi elektrinõunik, sest temalt saab sageli hirmsasti särtsu.

Ülle Madise annab ametivande eesti rahvale riigikogu ees 12. oktoobril, aega on, et võtta ametisse mõned tõeliselt olulised nõunikud eestlastele õnne tooma ja Eesti põlve uueks looma.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.